الوداد يُقيل مدربه الفرنسي كارتيرون بعد 37 يوماً فقط

- أعلن نادي الوداد المغربي عن إقالة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بعد 37 يوماً من التعاقد معه بسبب سوء النتائج، وتعيين محمد بنشريفة خلفاً له حتى نهاية الموسم. - قاد كارتيرون الفريق في خمس مباريات دون تحقيق أي فوز، مما أدى إلى تراجع الوداد من المركز الثاني إلى الرابع في الدوري المحلي. - يتمتع كارتيرون بخبرة تدريبية واسعة في أفريقيا، حيث قاد فرقاً مثل مازيمبي الكونغولي والأهلي والزمالك المصريين، وحقق نجاحات ملحوظة في البطولات القارية والمحلية.

أعلن نادي الوداد المغربي في بيان رسمي، فجر الجمعة، عن إقالة مدربه الفرنسي، باتريس كارتيرون (55 عاماً)، بعد 37 يوماً من التعاقد معه، بسبب سوء النتائج في المسابقة المحلية، وقررت الإدارة تعيين مدافعها الدولي السابق، محمد بنشريفة خلفاً له.

وقاد كارتيرون الوداد في خمس مباريات لم يذق فيها طعم الفوز بتعادلين وثلاث هزائم، آخرها أمام اتحاد يعقوب المنصور الوافد حديثاً إلى دوري الأضواء، بهدفين مقابل هدف، الأربعاء الماضي، ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة من المسابقة المحلية، وبخاصة أن الفرنسي تسلم مهمته، والفريق في المركز الثاني، برصيد 29 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف غريمه الرجاء المتصدر وقتها، لكنه تراجع إلى المركز الرابع برصيد 31 نقطة وبفارق ست نقاط خلف المغرب الفاسي المتصدر الحالي.

وكتب النادي الأكثر تتويجاً بلقب الدوري في المغرب (22 لقباً آخرها عام 2022) على حسابه في فيسبوك: "ينهي نادي الوداد الرياضي إلى علم جماهيره الوفية وكافة مكونات النادي أنه قرر الانفصال بالتراضي عن السيد باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول. وفي هذا الإطار، يعلن النادي تعيين محمد بنشريفة مدرباً جديداً للفريق الأول إلى غاية نهاية الموسم الرياضي الحالي بمساعدة طاقم تقني مكون من يوسف أشامي مدرباً مساعداً وإدريس واجو معداً بدنياً وطارق الجرموني مدرباً لحراس المرمى".

وكان الوداد البيضاوي تعاقد مع كارتيرون في 24 مارس الماضي خلفاً، لمحمد أمين بن هاشم بعد إنهاء ارتباطه بالتراضي أيضاً مع الأخير، عقب خروج الفريق من ربع نهائي مسابقة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، على يد مواطنه أولمبيك آسفي، لكن كارتيرون أخفق في تجربته الثانية بالمملكة، بعدما أشرف على الغريم التقليدي للوداد، جاره الرجاء البيضاوي عام 2019 وتوّج معه بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقية في العام ذاته.

ويملك المدافع السابق لأندية رين وليون وسانت إيتيان وكان الفرنسية وسندرلاند الإنكليزي خبرة تدريبية في القارة الأفريقية، استهلها مع منتخب مالي (2012-2013) وفريق مازيمبي الكونغولي الديموقراطي (2013-2015)، إذ تُوّج مع الأخير بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2015، كما أشرف كارتيرون على قطبي الكرة المصرية الأهلي (2018) والزمالك (2019-2020) وكانت تجربته مع الأخير جيدة بقيادته إلى لقب الدوري (2021) وكأس السوبر المحلية (2020) وكأس السوبر الأفريقية (2020).