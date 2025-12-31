- نادي الوداد الرياضي يتحرك بقوة في سوق الانتقالات الشتوية لتعزيز صفوفه، مع اقتراب المهاجم الفرنسي التونسي الأصل وسام بن يدر من الانضمام، مستفيداً من خبرته الدولية لتعزيز خط الهجوم بجانب النجم حكيم زياش. - الإدارة بقيادة هشام آيت منا والمدرب محمد أمين بنهاشم تسعى لتشكيل فريق قوي محلياً وقارياً، مع التركيز على تعزيز الوسط والهجوم بضم لاعبين مثل حسام الصادق وأيمن الوافي ونعيم بيار. - التحركات تهدف للحفاظ على صدارة الدوري المغربي وتحقيق نتائج قوية في كأس الكونفدرالية الأفريقية، مع تعزيز الطموحات الجماهيرية بالعودة لمنصات التتويج.

بدأ نادي الوداد الرياضي لكرة القدم في التحرّك مُبكراً بسوق الانتقالات الشتوية بعد التعاقد مع عدد من الأسماء البارزة مع بداية موسم قوية في منافسات الدوري المغربي سعياً منه إلى العودة للتوهج قارياً وعالمياً. ويبدو أن إدارة الوداد الرياضي، برئاسة هشام آيت منا (53 عاماً)، تستعد لصفقات بارزة من شأنها إعادة تشكيل خط الهجوم ورفع سقف الطموحات محلياً وقارياً، بقيادة المدرب محمد أمين بنهاشم (50 عاماً).

ومن أبرز هذه التحركات هو اقتراب المهاجم الفرنسي ذي الأصول التونسية وسام بن يدر (35 عاماً)، من الانضمام إلى النادي الأحمر، خصوصاً أنّه حالياً في الدار البيضاء في انتظار فسخ عقده مع ناديه ساكاريا سبور التركي، تمهيداً لتوقيع العقد رسمياً خلال اليومين المقبلين. ويأتي إصرار إدارة الوداد الرياضي على التعاقد مع نجم نادي موناكو السابق بن يدر استناداً إلى خبرته الدولية التي يمتلكها، إذ خاض 19 مباراة مع منتخب فرنسا، بالإضافة إلى احترافه في صفوف أندية أوروبية عملاقة، وهو ما يجعله مؤهلاً لتدعيم خط هجوم منتخب "أسود الأطلس" مع النجم المغربي حكيم زياش (32 عاماً)، الذي وقّع عقداً رسمياً مع نادي الوداد الرياضي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد تجربة قصيرة مع نادي الدحيل القطري.

وإضافة إلى بن يدر، يواصل الوداد دراسة عدد من الخيارات الأخرى لتعزيز وسط الملعب، من بينها قائد منتخب الشباب حسام الصادق (20 عاماً)، إلى جانب مهاجمين برازيلي ويوليفي، ما يعكس رغبة النادي الأحمر في بناء فريق قادر على المنافسة محلياً وقارياً. وفي سياق متصل، أصبح نجم نادي لوغانو السويسري أيمن الوافي (21 عاماً)، وموهبة نادي فوجيا الإيطالي نعيم بيار (20 عاماً)، لاعبين رسميين في الفريق الأحمر، وهو ما يعكس اهتمام الإدارة بتقوية مختلف خطوط الفريق وليس الهجوم فقط. هذه التحركات تأتي في وقت يسعى فيه الوداد للحفاظ على صدارته للدوري المحلي وتحقيق نتائج قوية في مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، مع تعزيز الطموح الجماهيري بعودة الفريق إلى منصات التتويج.