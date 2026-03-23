- رفض الوداد خوض مبارياته المؤجلة من الدوري المغربي خلال التوقف الدولي، مبرراً ذلك بانشغاله السابق في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، حيث ودّع المسابقة في ربع النهائي. - استند الوداد في طلبه إلى المادة 20، فقرة 6 من قانون المنافسة للاتحاد المغربي، مؤكداً التزامه بالضوابط القانونية لضمان نزاهة المنافسة، مع غياب بعض لاعبيه بسبب استدعائهم للمنتخبات الوطنية. - تعقّد الوضع بعد طلب الرجاء خوض المباريات المؤجلة قبل استئناف الدوري، مما يضع الاتحاد المغربي في موقف صعب لإكمال المنافسات دون خلافات.

رفض الوداد خوض مبارياته المؤجلة من الدوري المغربي، خلال التوقف الدولي الحالي، وذلك بعدما نشر الفريق المغربي، بياناً اليوم الاثنين، عبّر من خلاله عن رفضه اللعب خلال هذه الفترة، واستكمال المباريات المؤجلة، بما أنّ الفريق كان منشغلاً بخوض منافسات كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، وقد ودّع المسابقة في ربع النهائي عقب تعادله مع أولمبيك آسفي (2ـ2) على ميدانه إثر التعادل ذهاباً (1ـ1).

وأكد بيان وصيف الدوري المغربي، أنّ الفريق طلب عدم برمجة مباريات الفريق خلال التوقف الدولي، استناداً إلى مقتضيات المادة 20، فقرة 6 من قانون المنافسة للاتحاد المغربي لكرة القدم، كما شدد البيان على التزام النادي باحترام الضوابط القانونية والتنظيمية وحرصه على ضمان نزاهة المنافسة واستمرارها في ظروف سليمة. وخاض فريق الوداد 12 مباراة في الدوري، وتنتظره ثلاث مواجهات مؤجلة، علماً أن الرجاء الذي يتصدر الترتيب، خاض 15 مباراة حتى الآن. ويُعارض الوداد خوض المباريات المؤجلة خلال التوقف الدولي، نظراً لأن عدداً من لاعبيه سيغيبون عن المباريات بحكم دعوتهم إلى المنتخبات الوطنية.

وكان فريق الرجاء، قد نشر بياناً في وقت سابق، طالب من خلاله بخوض المباريات المؤجلة قبل استئناف نشاط الدوري، وهو ما يعقّد الوضع كثيراً بعد تصعيد الوداد الموقف. ولم تخض أندية الوداد والجيش الملكي وأولمبيك آسفي ونهضة بركان، كامل مباريات مرحلة الذهاب من الدوري، بما أنها تُشارك في المسابقات الأفريقية، وهو ما يضع الاتحاد المغربي في موقف صعب، من أجل إكمال المنافسات دون الدخول في خلافات مع الأندية، بانتظار رد الاتحاد المغربي على رفض الوداد.