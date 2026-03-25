الوداد يتعاقد مع كارتيرون.. خبير الكرة العربية لإنقاذ الموسم

- تعاقد نادي الوداد البيضاوي مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بعد رحيل المدرب محمد أمين بن هاشم، بهدف تحسين أداء الفريق والمنافسة على الدوري والكأس، خاصة بعد تراجع الأداء رغم الصفقات القوية مثل حكيم زياش ووسام بن يدر. - يحتل الوداد المركز الثاني في الدوري المغربي بفارق 3 نقاط عن الرجاء، ويملك فرصة لتصدر الترتيب في حال الفوز بالمباريات المؤجلة، مما يعزز فرصه في إنقاذ الموسم. - يمتلك كارتيرون خبرة واسعة في كرة القدم الأفريقية والعربية، حيث درب فرقاً مثل الرجاء والأهلي والزمالك، مما يجعله خياراً مناسباً لقيادة الوداد نحو النجاح.

تعاقد نادي الوداد البيضاوي المغربي، مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون (55 عاماً)، لقيادة الفريق خلال المرحلة الأخيرة من الموسم. وكانت إدارة النادي قد نشرت بياناً أكدت من خلاله رحيل المدرب المغربي محمد أمين بن هاشم بالتراضي، وذلك عقب ساعات قليلة من وداع الفريق مسابقة كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، بعد التعادل مع أولمبيك آسفي في إياب ربع النهائي (2ـ2) أمام جماهيره بعد نهاية جولة الذهاب (1ـ1). وهذه النتيجة كانت كافية من أجل إنهاء مهام المدرب.

وقاد بن هاشم الفريق في 25 مباراة رسمية، حقق خلالها 16 انتصاراً وأربعة تعادلات وخمس هزائم. ورغم أن أرقام المدرب بدت مشجعة، إلا أن ذلك لم يكن كافياً ليواصل المهمة مع الفريق إلى نهاية الموسم الحالي.

ويحتل الوداد الوصافة في ترتيب الدوري المغربي بعد خوضه 12 مباراة، وذلك بفارق 3 نقاط عن المتصدر نادي الرجاء الذي لعب 15 مباراة، ولهذا فإن وضع الفريق في الدوري المحلي يبدو قوياً، ففي حال انتصار الفريق في المباريات المؤجلة فإنه سيتصدر الترتيب. كما أنه سيكون قادراً على المنافسة على الكأس وبالتالي يُمكنه إنقاذ موسمه والتعاقد مع كارتيرون قد يساعده على ذلك.

وكان النادي قد عقد صفقات قوية خلال الميركاتو الشتوي أساساً، بعد التعاقد مع النجم حكيم زياش، الذي يُعتبر من بين أفضل اللاعبين المغاربة في السنوات الأخيرة وحقق نجاحات كبيرة. وانضمام نجم أياكس أمستردام الهولندي وتشلسي الإنكليزي سابقاً إلى الفريق يُعتبر مكسباً مهماً ويعطي اللاعبين دفعاً قوياً من أجل رفع التحدي. وقد حاول زياش استغلال خبرته لمساعدة الفريق، وترك بصمته في بعض المباريات، ولا سيما بعد تسجيل هدف مميز أمام أولمبيك آسفي من مخالفة مباشرة.

كما أن التعاقد مع المهاجم الفرنسي وسام بن يدر كان قراراً لافتاً من إدارة النادي بعد أن خاض عدداً من التجارب المثيرة خلال مسيرته الاحترافية، وبالتالي فإن توقيعه للفريق المغربي يُعتبر حدثاً مميزاً في الدوري المغربي بشكل عام. كما ضمّت إدارة النادي أيمن الوافي لدعم محور الدفاع. ويضمّ الفريق في صفوفه كذلك أسماء قوية مثل نور الدين أمرابط الذي شارك مع الفريق في كأس العالم للأندية، والحارس الدولي مهدي بنعبيد.

ورغم هذه الصفقات، فإن أداء الوداد لم يكن مقنعاً في العديد من المناسبات، ولا يقدم الفريق عروضاً تُضاهي قيمة الأسماء في صفوفه. ولهذا فإن الرهان الأول الذي ينتظر كارتيرون في تجربته مع الوداد، هو تطوير قدرات الفريق فنياً ليكون أداء اللاعبين على حجم التوقعات، فضلاً عن الدفاع عن فرص الوداد في التتويج بالدوري المحلي، بعد فشله بذلك الموسم الماضي.

ويملك كارتيرون خبرة واسعة بكرة القدم الأفريقية والعربية، فقد سبق له تدريب الرجاء المغربي ولكنه عمل أيضاً في مصر بتدريب كل من الأهلي والزمالك ووادي دجلة، وفي السعودية بتدريب النصر والاتفاق والتعاون، كما درّب أم صلال القطري، وقاد مازيمبي الكونغولي وديجون الفرنسي إضافة إلى منتخب مالي، وكان مرشحاً منذ فترة قصيرة لقيادة الترجي التونسي.