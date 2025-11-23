الوداد يتحرك في الكواليس للتعاقد مع بوفال بعد أزمته مع ناديه

- بدأ نادي الوداد الرياضي، بقيادة هشام آيت منا، في التخطيط لتعاقدات جديدة خلال الانتقالات الشتوية، بعد نجاحه في ضم حكيم زياش، نجم منتخب المغرب السابق. - يسعى النادي لضم سفيان بوفال، نجم سان غيلواز البلجيكي، الذي يواجه وضعاً غير مستقر مع ناديه الحالي، مما دفع الوداد لفتح قنوات اتصال معه. - تعززت فرص نجاح الوداد في ضم بوفال، بعد إشادة دولية بصفقة زياش، مما يضيف بُعداً جديداً لمشروع النادي بقيادة المدرب أمين بنهاشم.

بدأ نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، برئاسة هشام آيت منا (53 عاماً)، في الاستعداد لإبرام تعاقدات جديدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تدعيم صفوفه بأسماء بارزة، على غرار ما قام به قبل شهر واحد فقط، حينما تعاقد مع نجم منتخب المغرب السابق، حكيم زياش (32 عاماً)، أحد صُنّاع ملحمة كأس العالم في قطر 2022.

ويبرز نجم نادي سان غيلواز البلجيكي، سفيان بوفال (32 عاماً)، أحدَ أبرز الأسماء التي يخطط نادي الوداد الرياضي لضمها في "الميركاتو" الشتوي، بالنظر إلى المستويات الرائعة التي قدمها، سواء مع منتخب أسود الأطلس، أو الأندية الأوروبية والعربية، التي ارتدى قمصانها، منذ بداية مسيرته الاحترافية.

وأفادت معلومات حصل عليها "العربي الجديد"، اليوم الأحد، عبر مصدر مقرب من النادي الأحمر، والذي رفض ذكر اسمه، بأن الوضعية غير المستقرة، التي يعيشها حالياً النجم المغربي، سفيان بوفال، مع ناديه الحالي، سان غيلواز، دفعت رئيس الوداد الرياضي، هشام آيت منا، إلى التحرك في صمت، من أجل البحث عن إمكانية التعاقد مع نجم "أسود الأطلس" السابق، خصوصاً بعد أزمته الأخيرة مع إدارة الفريق البلجيكي، عقب استبعاده من المباريات الرسمية، وتراجع دوره لاعباً محورياً في التشكيلة الأساسية، رغم جهوزيته الفنية والبدنية.

وتشير هذه المعلومات إلى أن الوداد الرياضي فتح قنوات اتصالاته مع محيط اللاعب سفيان بوفال، للاستفسار عن وضعه الحالي مع نادي سان غيلواز البلجيكي، ومعرفة مدى استعداده لارتداء قميص النادي الأحمر، اعتباراً من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل. وتعززت كل المؤشرات حول إمكانية نجاح الوداد الرياضي في ضم بوفال، أحد أبرز نجوم منتخب المغرب في مونديال قطر 2022، بعد التعاقد مع حكيم زياش، وما رافق هذه الصفقة من إشادة دولية، وقبل ذلك جلب نور الدين أمرابط (38 عاماً)، وعليه فإن استقدام النادي الأحمر، بقيادة مدربه أمين بنهاشم (50 عاماً)، للاعب سفيان بوفال قد يمنحه بُعداً إضافياً لمشروعه الجديد، المرتكز على المزج بين الخبرة الدولية والقدرات الفنية العالية، التي يمتلكها لاعبون صاعدون.