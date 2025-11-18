الوحيشي يستبعد انضمام لاعبين من منتخب الناشئين إلى "نسور قرطاج"

- أكد المدرب السابق لمنتخب تونس، منتصر الوحيشي، أن الفريق كان بإمكانه التقدم في مونديال الناشئين، لكن الغيابات أثرت على الأداء أمام النمسا، حيث خرج المنتخب من ثمن النهائي بعد الخسارة (0-2). - أشار الوحيشي إلى أن المدرب أمين النفاتي تعامل بمرونة مع الظروف، لكنه تمنى المزيد من الجرأة في المباريات، خاصة ضد الأرجنتين، حيث كان يمكن تحسين الأداء لو تم استغلال الفرص بشكل أفضل. - استبعد الوحيشي ضم لاعبي الناشئين للمنتخب الأول حالياً، مشيراً إلى نقص الخبرة، رغم وجود مواهب واعدة تحتاج لتطوير أدائها مع الأندية قبل التفكير في المنتخب.

أكد مدرب منتخب تونس سابقاً منتصر الوحيشي (51 عاماً) أنّ منتخب تونس كان قادراً على التقدم أكثر في منافسات مونديال الناشئين، حيث ودّع "نسور قرطاج" المسابقة في ثمن النهائي إثر الهزيمة أمام منتخب النمسا بنتيجة (0ـ2) يوم السبت الماضي. واعتبر المدرب التونسي أن مجريات مباراة النمسا تركت لديه شعوراً بأن المنتخب التونسي كان قريباً من حصد بطاقة العبور.

وفي تصريح لـ"العربي الجديد" اليوم الثلاثاء، لفت الوحيشي إلى أنّ منتخب تونس واجه صعوبات بسبب الغيابات الكثيرة التي واجهته أمام النمسا، كما تحدث عن تعامل مدرب منتخب تونس أمين النفاتي، مساعده السابق في منتخب أقل من 20 عاماً، مع المباريات في هذه البطولة، حيث أشار إلى أن النفاتي تعامل مع مختلف الظروف التي رافقت المشاركة وخاصة الغيابات، غير أنه تمنى من المنتخب المزيد من المجازفة.

وقال الوحيشي: "التعامل كان مختلفاً حسب كل مباراة، لأن الفوز في اللقاء الأول سهّل التأهل، وأعتقد أننا كنا قادرين على أن نؤمن بفرصنا أكثر في لقاء الأرجنتين، لا يمكن توقع طريقة تصرّف اللاعبين، لأنّ المدرب حاول التصرّف بالرصيد البشري المتوفر وتطبيق أفكار متشابهة، ربما لو كنا أكثر جرأة لكان الوضع أفضل، وهذا الأمر يتحاوز المدرب الذي يمكن أن يقدم تعليمات محددة للاعبين، ولكن التطبيق في الميدان يكون مختلفاً من قبلهم، وبالتالي لا يمكن الحكم على المدرب بشكل قاطع".

واستبعد الوحيشي ضمّ عدد من لاعبي منتخب الناشئين إلى منتخب تونس الأول في الوقت الحالي، معتبراً أنهم يفتقرون إلى الخبرة الضرورية، ومع أن هناك عناصر لهم قدرات جيدة، إلا أن ذلك لا يبدو كافياً لتعزيز المنتخب في التحديات المنتظرة، منها كأس العرب في قطر ثم كأس أفريقيا في المغرب، "لأن هناك فارقاً كبيراً في الخبرة والحضور البدني".

وأكد أنّ العديد من اللاعبين قادرون على نحت مستقبل كبير، مشيراً إلى أن اللاعبين في هذا المستوى مطالبون في البداية بفرض حضورهم مع أنديتهم قبل التفكير في المنتخب، خاتماً بالقول: "في اعتقادي، هناك فارق كبير بين اللاعبين الذين ينشطون حالياً في المنتخب الأول ولاعبي منتخب الناشئين الذين ينقصهم عمل كبير لتكون لديهم الفرصة في المنافسة على اللعب مع منتخب تونس في المستقبل".