- حقق منتخب تونس فوزاً مستحقاً على قطر بنتيجة 3-0 في كأس العرب 2025، رغم خروجه من البطولة، بفضل تنظيم تكتيكي محكم وثنائية الجزيري وشواط الفعالة. - أشار المدرب منتصر الوحيشي إلى أن ردّة فعل اللاعبين بعد التعثر أمام سورية وفلسطين كانت حاسمة، حيث ساعد الهدف الأول في تعزيز الأداء، بينما لم يكن المنتخب القطري في أفضل حالاته. - تألق سيف الدين الجزيري ومحمد علي بن رمضان وأسامه الحدادي في المباراة، مما يعزز فرصهم في الفترة المقبلة.

أكد مدرب منتخب تونس السابق، منتصر الوحيشي (51 عاماً)، أن الانتصار الذي حققه "نسور قرطاج" على حساب منتخب قطر، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى من منافسات كأس العرب "فيفا قطر 2025"، اليوم الأحد بنتيجة (3ـ0)، كان مستحقاً، رغم أنه لم يمنع تونس من وداع البطولة منذ الدور الأول، وهو ما ترك حسرة، نظراً لأن المنتخب التونسي كان قادراً على حصاد أفضل من هذه المشاركة.

وقال الوحيشي عن سبب انتصار تونس في اللقاء الثالث، بعد البداية المتعثرة بخسارة أمام سورية وتعادل مع فلسطين: "إن انتصار تونس تحقق، بسبب ردّة فعل من اللاعبين، خاصة بعد المباراة الأخيرة، التي كان خلالها متقدماً 2ـ0، ثم عاد منافسه وعدّل النتيجة 2ـ2، فالمنتخب كان مُنظماً وأفضل تكتيكياً، قياساً بالمباراة الأولى، التي اعتمد خلالها على الرسم التكتيكي نفسه (ثلاثي في المحور)، بفضل حُسن التمركز، كما أن ثنائية الجزيري وشواط، التي شاركت اليوم، كانت أفضل من ثنائية العويني وشواط، في لقاء سورية. كما أن الهدف الأول ساعد المنتخب التونسي، وفي بعض الفترات ترك الكرة لمنافسه لاعتماد الهجوم المعاكس. إضافة إلى أن المنتخب القطري لم يكن في أفضل حالاته اليوم، وقدم لقاءً متوسطاً. ردّة الفعل كانت طيبة، ولكن هناك حسرة كبيرة بلا شك، بعد الذي شاهدناه اليوم ضد قطر، فالمنتخب التونسي أفضل من منافسيه فردياً وجماعياً، وكان قادراً على الذهاب بعيداً في البطولة، لولا الشوط الثاني من المباراة الأولى أمام سورية، ثم في اللقاء اللاحق أمام فلسطين".

وعن اللاعبين، الذين سجلوا نقاطاً في لقاء تونس وقطر، ما قد يعطيهم أفضلية في الفترة المقبلة، قال الوحيشي: "سيف الدين الجزيري كان جاهزاً، وقام بمجهود كبير، رغم الطرد، وكان وراء الهدف الأول، ومحمد علي بن رمضان استعاد جانباً من قدراته، ومستواه كان أفضل من أول مباراتين، كما أن وجود أسامة الحدادي كان مميزاً في الخط الدفاعي، بعدما ربح الكثير من الثنائيات، وكان مميزاً".