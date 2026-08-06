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الوحدة يهزم أهلي حلب ويتوج بدوري السلة السوري للمرة الـ13 في تاريخه

رياضات أخرى
حلب

العربي الجديد

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العربي الجديد
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06 اغسطس 2026   |  آخر تحديث: 00:30 (توقيت القدس)
لقطة خلال اللقاء الثالث بين الفريقين، 2 أغسطس 2026 (الوحدة/فيسبوك)
لقطة خلال اللقاء الثالث بين الفريقين، 2 أغسطس 2026 (حساب الوحدة/فيسبوك)
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- توج الوحدة بلقب الدوري السوري لكرة السلة للمرة الـ13 في تاريخه والرابعة توالياً بعد فوزه على أهلي حلب بنتيجة 90-62 في المباراة الرابعة من سلسلة النهائي.
- سيطر الوحدة على مجريات اللقاء منذ البداية، ووسع الفارق تدريجياً ليحسم المباراة بفارق 28 نقطة، مؤكداً أحقيته بالتتويج باللقب.
- أقيمت سلسلة الدور النهائي بنظام الأفضل من خمس مباريات، حيث نجح الوحدة في تحقيق ثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لأهلي حلب، ليحسم السلسلة لصالحه.

تُوج الوحدة بلقب الدوري السوري لكرة السلة للمرة الـ13 في تاريخه والرابعة توالياً، بعدما حسم المواجهة الرابعة في سلسلة الدور النهائي أمام أهلي حلب بنتيجة كبيرة بلغت 90-62، الأربعاء، ليؤكد حامل اللقب تفوقه ويحافظ على عرشه في المسابقة للموسم الحالي.

وبعد تقدّم النادي البرتقالي بنتيجة مباراتين مقابل مباراة واحدة لأهلي حلب في سلسلة النهائي، قدّم لاعبو الفريق الفائز أداءً قوياً ومتكاملاً في المواجهة الرابعة، وفرضوا سيطرتهم على مجريات اللقاء منذ بدايته، قبل أن يوسعوا الفارق تدريجياً ويحسموا المباراة بفارق 28 نقطة، ليؤكدوا أحقيتهم بالتتويج بلقب الدوري السوري، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة حلب.

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وفاز الوحدة في المباراة الأولى من سلسلة النهائي بنتيجة 82-75 نقطة، بينما انتصر أهلي حلب في المواجهة الثانية بفارق 36 نقطة وبنتيجة 106-70، قبل أن يستعيد الوحدة الأفضلية، من خلال حسم اللقاء الثالث 82-76. وأقيمت سلسلة الدور النهائي وفق نظام الأفضل من خمس مباريات، بحيث يتوج باللقب الفريق الذي يحقق ثلاثة انتصارات، وهو ما نجح فيه الوحدة بعدما حسم ثلاث مواجهات مقابل فوز واحد لغريمه أهلي حلب، ليحسم السلسلة لمصلحته ويؤكد أحقيته بالاحتفاظ باللقب.

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