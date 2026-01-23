الوحدة يتفوق على الدحيل ويتوج بدرع التحدي في السوبر القطري الإماراتي

- تُوج نادي الوحدة الإماراتي بدرع التحدي في بطولة السوبر القطري الإماراتي بعد فوزه على الدحيل القطري (1-0) في مباراة مثيرة شهدت إلغاء هدف تعادل للدحيل بواسطة تقنية الفار. - سجل عمر خريبين هدف الفوز للوحدة من ركلة جزاء في الشوط الأول، واستفاد الفريق من طرد حارس الدحيل المبكر، بينما فشل الدحيل في استغلال فرصه رغم محاولات عادل بولبينة. - تستمر منافسات السوبر القطري الإماراتي بمواجهات بين السد وشباب الأهلي، والجزيرة والأهلي القطري، بعد تتويج الشارقة بكأس السوبر.

تُوج، اليوم الجمعة، نادي الوحدة الإماراتي بدرع التحدي في بطولة السوبر القطري الإماراتي، إثر انتصاره على نادي الدحيل القطري بنتيجة (1ـ0)، في اللقاء الذي جرى في استاد آل نهيان في أبوظبي. وشهدت المواجهة إثارة كبيرة للغاية خاصة في الوقت البديل من الشوط الثاني، عندما سجل الدحيل هدف التعادل، ولكن الحكم ألغاه بعد تدخل حجرة الفيديو المساعد" الفار"، ليؤكد الفريق الإماراتي انتصاره السابق في منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة على الدحيل.

وتقدّم الوحدة في الشوط الأول بهدف سجله النجم السوري عمر خريبين من ركلة جزاء، منح فريقه دفعاً معنوياً قوياً من أجل حسن التعامل مع المباراة، خاصة أن الدحيل كان يلعب بصفوف منقوصة منذ الدقيقة الـ11 بعد طرد حارسه. وخلال الشوط الثاني، تعددت المحاولات من فريق الدحيل عبر نجمه الجزائري عادل بولبينة، الذي كان مصدر الخطر الأساسي على الفريق الإماراتي، مستفيداً من مهاراته العالية وسرعته، غير أنه افتقد التركيز في أكثر من مناسبة، ورغم تعدد المحاولات، لكن الدحيل عجز عن هز الشباك، وسط حيرة مدربه جمال بلماضي. في الأثناء، فإن فريق الوحدة الذي فكّر في تأمين الجانب الدفاعي كان قادراً على إضافة هدفٍ ثانٍ خاصة عندما سنحت فرصة سهلة لنجمه عمر خريبين الذي فشل في تسجيل الثنائية، وسجل بولبينة هدفاً في الوقت البديل ألغاه الحكم معتبرأ أنه كان مسبوقاً بمخالفة دفع.

وستتواصل منافسات السوبر القطري الإماراتي، حيث يُواجه السد القطري شباب الأهلي يوم السبت على لقب درع السوبر، وتنتهي البطولة يوم الأحد بلقاء بين الجزيرة الإماراتي والأهلي القطري على لقب كأس التحدي، وكان نادي الشارقة الإماراتي قد توج بكأس السوبر يوم الخميس، بعد انتصاره على الغرافة بركلات الترجيح.