الوحدة العربية والرابطة التاريخية.. رسالة كأس العرب 2025 في قطر

عاش عشاق كرة القدم لحظات استثنائية في استاد البيت، خلال افتتاح بطولة كأس العرب 2025 في قطر، والذي احتفى بالوحدة العربية والشغف بهذه الرياضة، مع إقامة عرض بصري وموسيقي ضخم جمع بين العروض الحيّة والمؤثرات السينمائية، وسط متابعة ملايين المشاهدين من مختلف أنحاء المنطقة.

وقالت اللجنة المنظمة في بيانٍ رسمي اليوم الثلاثاء: "تضمّن الافتتاح، الذي أنتجه استوديوهات كتارا، عرضاً سردياً مستوحى من الذاكرة الجمعية للشعوب العربية، جسّد روح الوحدة العربية المتجذرة في الإرث المشترك والروابط التاريخية التي تجمع شعوب المنطقة، واختُتم العرض بمشهد النهوض وبناء مستقبل مشرق يليق بالشعوب العربية وتاريخها وحضارتها".

وقال أحمد الباكر؛ الرئيس التنفيذي لاستوديوهات كتارا ومخرج الافتتاح: "نحاول كفريق إبداعي في استوديوهات كتارا أن نبرز الصوت العربي في بطولة تجمع شعوب المنطقة على محبة كرة القدم وروح الأخوّة في قطر. رسالتنا واضحة، وهي أننا نحن العرب بحاجة إلى مساحات مشتركة نلتقي فيها ونعبّر عن أنفسنا ونبني معاً شيئاً جميلاً. قصة افتتاح البطولة تعكس تنوّعنا الثقافي ووحدتنا عميقة الجذور".

وجمع الافتتاح عدداً من أشهر الشخصيات العربية والعالمية، من بينهم الممثل السوري القدير رشيد عساف بدور "الراوي"، والممثل البريطاني الحاصل على جائزة الأوسكار جيريمي آيرونز بدور "الغريب"، وهي شخصية رمزية تختبر قوة الوحدة العربية.

وأعرب عساف عن فخره بالمشاركة، مؤكداً قدرة كرة القدم على توحيد الشعوب وقال: "هناك قوة فريدة في جمع الناس عبر كرة القدم. أشكر قطر على هذا الملتقى الجميل الذي يجمع العالم العربي من خلال اللعبة الرائعة التي دائماً ما توحدنا". بدوره وصف آيرونز العرض بأنه تجربة استثنائية، وقال: "هذه طريقة مذهلة لافتتاح البطولة والاحتفاء بكأس العرب. العرض أكبر بكثير من معظم الأعمال التي شاركت فيها، بدءاً من أعداد الفنانين والموسيقيين وحجم الإنتاج. الجهد الجماعي وراءه يفوق أي تجربة سابقة".

كذلك شارك كورال الأطفال إلى جانب الفنّانة الفلسطينية رلى عازار، والفنّان السوري محمد النيران، والفنّان اللبناني محمد فضل شاكر، في تقديم أداء مؤثر لمختارات من الأناشيد الوطنية العربية. وأكدت عازار أنها تشعر بفخر كبير لمشاركتها بأداء الأناشيد الوطنية للدول العربية، وأضافت: "تشرفني المشاركة في افتتاحية كأس العرب قطر 2025، خاصة في هذا الوقت. أمنيتي أن نبقى موحدين، لأننا في جوهرنا شعب واحد".