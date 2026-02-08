الوحدات يهزم الفيصلي في كلاسيكو الأردن والسلامي يحضر القمة

- حسم الوحدات كلاسيكو الكرة الأردنية بفوزه على الفيصلي 2-0، بفضل هدفي محمد الداود وسيدورف، مما رفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع، بينما تراجع الفيصلي للمركز الثاني برصيد 30 نقطة. - شهد اللقاء حضور المدير الفني لمنتخب "النشامى" جمال السلامي، وخسر المدرب عبد الله أبو زمع أول مباراة له مع الفيصلي، مما أعاد ذكريات هزيمته الأولى مع الوحدات في 2013. - رفعت جماهير الفيصلي لافتات توعوية ضد المخدرات، بينما أبدى حارس الوحدات عبد الله الفاخوري امتعاضه من غياب الاهتمام الإعلامي.

نجح الوحدات في حسم كلاسيكو الكرة الأردنية، مساء السبت، بالفوز على مضيفه وغريمه التقليدي الفيصلي، بهدفين من دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر الدوري الأردني. وعلى استاد عمّان الدولي، وفي لقاء شهد حضور المدير الفني لمنتخب "النشامى" المغربي جمال السلامي، سجّل هدفي الفوز للوحدات، لاعب الفيصلي السابق محمد الداود، والوافد الجديد سيدورف.

وتلقى "الزعيم" الهزيمة الثانية له هذا الموسم، بعدما خسر في المرحلة الأولى خلال مناسبة وحيدة جاءت أمام الرمثا، ليتراجع للمركز الثاني برصيد 30 نقطة، مع إمكانية تراجعه للمرتبة الثالثة حال فوز الرمثا على البقعة الأحد. وخسر المدرب عبد الله أبو زمع، أول مباراة له مع الفيصلي كمدرب، ليُعيد ما حصل معه سابقاً في تجربته مع الوحدات، حين تلقى هزيمة في بداية رحلته التدريبية خلال مباراة قادها كمدرب للفريق في عام 2013.

ورفع الوحدات رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع بفارق 4 نقاط عن المتصدر الحسين إربد، فيما فقد الفيصلي صدارة الدوري وبات في المركز الثاني برصيد 30 نقطة. وبرزت في المدرجات مبادرة ذات بعد توعوي، حين رفعت جماهير الفيصلي رسالة واضحة تحذّر من آفة المخدرات وتداعياتها المدمّرة، في خطوة تهدف إلى لفت انتباه المجتمع إلى خطورة هذه الظاهرة. واختُتم اللقاء بمشهد أثار الانتباه، بعدما أبدى حارس مرمى الوحدات، عبد الله الفاخوري امتعاضه، وفضّل عدم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية، في إشارة منه إلى ما اعتبره غياباً للاهتمام الإعلامي، إلا في حالات الفوز فقط، والغياب كذلك عن المباريات التي يخوضها الفريق أمام أندية أخرى.