- أشار مروان الوادني إلى أن غياب التركيز في اللحظات الحاسمة كان السبب وراء تعادل الجيش الملكي مع الأهلي المصري، رغم الأداء الجيد في الشوط الأول وخلق فرص عديدة للتسجيل. - فشل الجيش الملكي في الحفاظ على تقدمه بسبب التسرع وقلة التركيز في اللمسات الأخيرة، مما حال دون استثمار الفرص المتاحة، وأكد الوادني أن هذه التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق في البطولات القارية. - يعتبر الوادني التعادل نتيجة مرضية نظراً لقوة الأهلي، ويؤكد استعداد الفريق لمواجهة شبيبة القبائل بعقلية الفوز لتعويض النقاط الضائعة واستعادة ثقة الجماهير.

تحدث مدافع نادي الجيش الملكي، مروان الوادني (30 عاماً)، في تصريح لـ"العربي الجديد"، عن أنّ زملاءه كانوا قادرين على الخروج بانتصار ثمين أمام الأهلي المصري لولا غياب التركيز في اللحظات الفاصلة من المواجهة، واعتبر أن التفاصيل الصغيرة لعبت دوراً حاسماً في نتيجة التعادل،

وقال الوادني: "دخلنا المباراة بعزيمة كبيرة ورغبة واضحة في تحقيق الفوز، من أجل تدارك الهزيمة التي تلقيناها في الجولة الأولى أمام أفريكانز التنزاني، وقدمنا أداء جيداً في أغلب فترات المواجهة، خصوصاً في الشوط الأول الذي فرضنا فيه أسلوب لعبنا وصنعنا فرصاً عدة سانحة للتسجيل".

فشل نادي الجيش الملكي في الحفاظ على تقدمه بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعته بنادي الأهلي المصري، أمس الجمعة، على ملعب مولاي الحسن في الرباط، لحساب الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما أحرز نادي القرن التعادل (1-1) في مباراة شهدت أجواء مشحونة ومثيرة، نظراً لمكانة الناديين على المستوى القاري والعربي.

وعن أسباب الفشل في عدم الاحتفاظ بهدف السبق، أوضح مروان الوادني أن الجيش الملكي كان بإمكانه تسجيل أكثر من هدفين خلال الشوط الأول، لكن التسرع وقلة التركيز في آخر اللمسات حالا دون استثمار الفرص التي أتيحت للاعبين، وأضاف أن هذه الجزئيات البسيطة هي التي تصنع الفارق في البطولات القارية وتحدد نتائج المباريات.

ويرى المدافع الوادني أن التعادل يعد نتيجة مرضية في حد ذاته، نظراً لقوة الأهلي المصري ومكانة أسمائه البارزة، وأردف ذاكراً: "سنذهب إلى الجزائر بعقلية الفوز على شبيبة القبائل في الجولة القادمة، بغرض تعويض النقاط التي ضاعت منا أمام يونغ أفريكانز التنزاني والأهلي المصري. لدينا مجموعة منسجمة وجاهزة للمنافسة، وسنواجه شبيبة القبائل بكل تركيز وإصرار، وهدفنا هو العودة بنتيجة إيجابية تعيد الثقة للجماهير".

واختتم الوادني حديثه قائلاً: "مما لا شك فيه أن الجهاز الفني سيواصل العمل بتفان من أجل تصحيح مسار النادي العسكري في دوري أبطال أفريقيا، فنحن نمتلك من المقومات الفنية والبدنية ما يجعلنا قادرين على كسب التحدي، بشرط الحفاظ على التركيز واستغلال الفرص المتاحة".