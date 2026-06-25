الهيدوس.. عاد من الاعتزال ليدون اسمه في تاريخ المونديال

- حسن الهيدوس، قائد منتخب قطر، يسجل هدفاً تاريخياً في شباك البوسنة والهرسك في كأس العالم 2026، رغم خروج "العنابي" من البطولة، ليصبح ثاني لاعب قطري يسجل في المونديال بعد محمد مونتاري. - الهيدوس، الذي قاد قطر للفوز بكأس آسيا مرتين، عاد عن اعتزاله في 2025 لدعم المنتخب في التصفيات الآسيوية، بعد أن شعر بالحاجة لمساعدته، رغم قراره السابق بالاعتزال في 2024. - شارك الهيدوس في نسختين متتاليتين من كأس العالم كقائد، وسجل هدفه الثالث في تاريخ قطر بالمونديال، لكنه خرج مصاباً بعد المباراة ضد البوسنة والهرسك.

حفر قائد منتخب قطر، حسن الهيدوس (35 عاماً)، اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ "العنابي"، بعدما سجل هدفاً في شباك البوسنة والهرسك، في المواجهة التي خسرها "الأدعم"، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

ورغم خروج منتخب قطر من منافسات بطولة كأس العالم 2026 بشكل رسمي، لكن يبقى هدف حسن الهيدوس عالقاً في تاريخ المونديال، وبخاصة أن قائد "العنابي" عاد عن قراره بالاعتزال، حتى يمدّ يد المساعدة لكتيبة المدرب الإسباني، جولين لوبيتيغي، بعد قراره الشهير، الذي صدم فيه جماهير بلاده في شهر مارس/آذار عام 2024.

ويُعد الهيدوس أحد أبرز نجوم كرة القدم القطرية، بعدما قاد "الأدعم" إلى تحقيق لقب بطولة كأس آسيا في مناسبتين متتاليتين في 2019 و2023، لكنه قرر وضع حدٍ لمسيرته الدولية، بعدما أكد أنه حقق كل شيء على المستوى القاري، بالإضافة إلى مشاركته في مونديال 2022، إلا أنه شاهد "الأدعم" بحاجة إلى المساعدة، فقرر العودة في شهر يونيو/حزيران 2025، حتى يفعل كل شيء في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأصبح الهيدوس ثاني نجم في منتخب قطر يُسجل في بطولة كأس العالم، بالإضافة إلى أن هدفه هو الثالث في تاريخ "العنابي" بالمسابقة الدولية، بعدما فعلها زميله محمد مونتاري في مونديال 2022، بالإضافة إلى الهدف العكسي الذي سجله لاعب سويسرا عن طريق الخطأ، في المواجهة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية في النسخة الحالية.

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وبات الهيدوس من النجوم القلائل، الذين قاموا بتمثيل منتخب قطر في نسختين متتاليتين من بطولة كأس العالم كقائد لـ"العنابي"، رغم أنه عجز عن تقديم المساعدة هذه المرة في مونديال 2026، لأنه لم يشارك كأساسي في المباراة أمام كندا، إلا أنه لعب لمدة 55 دقيقة ضد البوسنة والهرسك، ونجح في إحراز هدف، إلا أنه خرج مُصاباً بعدما نجح في تدوين اسمه بتاريخ المسابقة الدولية، التي خرج منها "الأدعم" للمرة الثانية على التوالي من مرحلة المجموعات.