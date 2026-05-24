- حقق نادي الهومنتمن فوزاً مثيراً على الرياضي بيروت بنتيجة 126-125 بعد التمديد، في مباراة شهدت تقلبات دراماتيكية ضمن الجولة العشرين من بطولة لبنان لكرة السلة، مع عودة المسابقة بعد توقف طويل بسبب العدوان الإسرائيلي. - تألق جوردان ستيفنز بتسجيله 46 نقطة و10 تمريرات حاسمة، بينما أضاف عزيز عبد المسيح ثلاثية حاسمة منحت الهومنتمن الفوز، في حين برز كوات نوي من الرياضي بتسجيله 36 نقطة. - شهدت المباراة أداءً مميزاً من إسماعيل أحمد الذي حقق "تريبل دابل" بـ21 نقطة و13 متابعة و14 تمريرة حاسمة، مما أضاف إثارة كبيرة للمواجهة.

ألحق نادي الهومنتمن الخسارة الأولى هذا الموسم بنادي الرياضي بيروت بعدما تغلب عليه بنتيجة 126-125 بعد التمديد، اليوم الأحد، في مواجهة مثيرة احتضنتها قاعة مزهر ضمن الجولة العشرين من بطولة لبنان لكرة السلة، وشهدت تقلبات دراماتيكية حتى الثواني الأخيرة، وذلك تزامناً مع عودة المسابقة رسمياً إلى الحياة يوم الجمعة الماضي بعد فترة طويلة من التوقف بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان.

ودخل الرياضي اللقاء بقوة وفرض أفضليته خلال الربع الأول الذي أنهاه متقدماً 33-26، مستفيداً من البداية النارية لوافده الجديد كوات نوي الذي نجح في اختراق دفاعات أصحاب الأرض وتسجيل سلسلة من النقاط، فيما بدا صفقة الهومنتمن المنتظرة المصري حمد فتحي، صاحب الطول الفارع، بعيداً عن مستواه في الدقائق الأولى، لكن الهومنتمن استعاد توازنه تدريجياً في الربع الثاني، ونجح في تقليص الفارق بعدما أنهى الفترة لصالحه 26-24، رغم استمرار تقدم الرياضي مع نهاية الشوط الأول بنتيجة 57-52.

ومع انطلاق النصف الثاني، تغيرت ملامح المباراة بشكل واضح، إذ تألق جوردان ستيفنز بصورة لافتة وقاد انتفاضة أصحاب الأرض، تزامناً مع دخول حمد فتحي أجواء المواجهة من خلال حضوره القوي تحت السلتين والتقاطه العديد من المتابعات، لينهي الهومنتمن الربع الثالث متقدماً 85-81.

وارتفعت الإثارة في الربع الأخير بعدما تبادل الفريقان التقدم في أكثر من مناسبة، قبل أن ينجح المخضرم إسماعيل أحمد في خطف سلة التعادل للرياضي قبل لحظات من النهاية، فارضاً وقتاً إضافياً بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 115-115، لكن ذلك لم يمنع عزيز عبد المسيح من إطلاق ثلاثية قاتلة منحت فريقه الانتصار بفارق نقطة واحدة وأشعلت المدرجات.

وكان ستيفنز نجم اللقاء الأول بعدما سجل 46 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة، فيما أضاف عزيز عبد المسيح 19 نقطة بينها سلة الفوز الحاسمة، مقابل 11 نقطة لحمد فتحي، أما من جانب الرياضي، فبرز كوات نوي بتسجيله 36 نقطة، بينما حقق إسماعيل أحمد "تريبل دابل" بعدما أنهى اللقاء بـ21 نقطة و13 متابعة و14 تمريرة حاسمة.