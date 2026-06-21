الهمامي تضمن صدارة تصنيف الإسكواش بعد فوزها بلقب الجولة الختامية

- حصدت هانيا الهمامي لقب نهائيات الجولة العالمية الختامية للإسكواش في باريس، مؤكدة صدارة التصنيف العالمي بعد فوزها على الماليزية سيفاسانغاري سوبرامانيام، لتختتم موسم 2025-2026 بصورة مثالية. - عبرت الهمامي عن فخرها بإنجازها، مشيرة إلى اختلاف السياق عن فوزها الأول عام 2020، وتخطط الآن لفترة إعداد للموسم الجديد مع بعض الراحة والاحتفالات. - في منافسات الرجال، فاز البيروفي دييغو إلياس باللقب بعد تغلبه على النيوزيلندي بول كول، مستفيداً من انسحاب المصري مصطفى عسل بسبب وعكة صحية.

حصدت اللاعبة المصرية هانيا الهمامي (المصنفة الأولى عالمياً)، لقب نهائيات الجولة العالمية الختامية للإسكواش "بي أس إيه" في العاصمة الفرنسية باريس، السبت، لتنهي موسم 2025-2026 بصورة مثالية، فيما ذهب لقب الرجال للاعب البيروفي دييغو إلياس.

وجاء تألق الهمامي لتؤكد إنهاء الموسم في صدارة التصنيف العالمي، مستفيدة من خسارة مواطنتها أمينة عرفي الوصيف يوم الجمعة في نصف النهائي، لتضمن اللقب لمصلحتها بنهاية المطاف أمام اللاعب الماليزية سيفاسانغاري سوبرامانيام الخامسة 11-6، 10-11، 11-8، 11-8، وهي التي حققت التاج الثاني بعمر الـ25 فقط، ببطولة تشهد مشاركة أفضل 8 لاعبات في العام، وهي تشبه البطولة الختامية في عالم التنس.

وقالت الهمامي، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس: "عندما فزتُ عام 2020 بأول لقب في النهائيات، كنت قد عدتُ من تأخر بمجموعتين، وكنتُ الطرف الأقل ترشيحاً. اليوم أنا أدافع عن صدارة التصنيف العالمي، لذلك فالسياق مختلف، وأنا فخورة جداً بما حققته، سأدخل الآن فترة الإعداد للموسم الجديد، وأحتاج إلى الابتعاد تماماً عن الإسكواش لبعض الوقت، مع الكثير من الطعام والاحتفالات".

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وعلى صعيد الرجال، فاز إلياس باللقب عقب تفوقه في النهائي على النيوزيلندي بول كول الثاني في التصنيف بنتيجة 7-11، 11-4، 11-6، 11-9، وهو الذي الذي استفاد في وقتٍ سابق من انسحاب المصنف الأول عالمياً، المصري مصطفى عسل، من نصف النهائي، بسبب وعكة صحية خلال النسخة التي شهدتها العاصمة باريس للمرة الأولى، مع العلم أن رياضة الإسكواش ستكون حاضرة في أولمبياد لوس أنجليس عام 2028.