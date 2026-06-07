الهلال يوافق على بيع عقد كانسيلو.. وهذا ما سيدفعه برشلونة

- وافق نادي الهلال السعودي على بيع عقد جواو كانسيلو إلى برشلونة مقابل 10 ملايين يورو، بعد انتهاء فترة إعارته وتحقيقه لقب "الليغا" مع الفريق الكتالوني. - كانسيلو مستعد لتخفيض راتبه لتسهيل انتقاله إلى برشلونة، مما يزيل أي عقبات مالية أمام الفريق الكتالوني الذي يعمل مع مدربه هانسي فليك على تعزيز الفريق. - يتمسك برشلونة بكانسيلو لقدراته المتعددة في الملعب، مما يجعله لاعباً مهماً في المواجهات الصعبة، وهو متحمس ليكون جزءاً من الفريق بشكل رسمي.

وافق نادي الهلال السعودي على بيع عقد النجم البرتغالي جواو كانسيلو (32 عاماً) الذي يستعد للرحيل بشكل نهائي إلى فريق برشلونة الإسباني في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بعد نهاية فترة إعارة الظهير الأيسر التي لعب فيها مع الفريق الكتالوني مدة نصف موسم، واستطاع تحقيق لقب "الليغا".

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، مساء السبت، أن إدارة نادي الهلال لن تمانع في بيع عقد كانسيلو إلى برشلونة، الذي يستعد لدفع 10 ملايين يورو فقط، بعدما حدّد القائمون على الفريق الكتالوني القيمة المالية المناسبة للظهير الأيسر الذي سيكون إحدى أكثر الصفقات الربحية في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضح التقرير أن برشلونة تلقى خبراً سعيداً آخر، وهو استعداد كانسيلو لتخفيض راتبه في حال وافقت إدارة الهلال على بيع عقده، ما يعني عدم وجود أي مشاكل مالية ستواجه الفريق الكتالوني، الذي يعمل في الوقت الحالي مع مدربه الألماني هانسي فليك على وضع اللمسات الأخيرة بشأن الأسماء التي سيجرى التعاقد معها في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابعت الصحيفة أن سبب تمسك برشلونة بخدمات كانسيلو يعود إلى قدرة النجم البرتغالي على اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب، وهو ما يفتقده فليك الذي يبحث عن نجم "جوكر" يستطيع إنقاذه في المواجهات الصعبة التي تنتظر الفريق الكتالوني في الموسم القادم بجميع البطولات، وخاصة دوري الأبطال. وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن كانسيلو متحمس للغاية حتى يكون نجماً بشكل رسمي لنادي برشلونة، وسيعمل مع إدارة الهلال السعودي على وضع اللمسات الأخيرة حتى يُعلَن بشكل نهائي عن الصفقة التي ستُحسم خلال الأيام القادمة، لأن الظهير الأيسر يُريد التركيز مع منتخب البرتغال في مونديال 2026.