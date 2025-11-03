الهلال يواصل الانتصارات في نخبة آسيا.. والدحيل يعيد الأمل بفوز عريض

- واصل الهلال السعودي سلسلة انتصاراته في دوري أبطال آسيا 2025-2026 بفوزه على الغرافة القطري 2-1، ليعزز صدارته في منطقة الغرب برصيد 12 نقطة. - شهدت الجولة الرابعة انتصارات مهمة، حيث فاز الدحيل القطري على شباب الأهلي الإماراتي 4-1، بينما تغلب الوحدة الإماراتي على ناساف الأوزبكي 2-1، وحقق تراكتور الإيراني فوزاً ثميناً على الشرطة العراقي 1-0. - ترتيب الأندية في منطقة الغرب يشهد تصدر الهلال، يليه الوحدة، بينما تراكتور والأهلي وشباب الأهلي يتنافسون على المراكز المتقدمة.

واصل الهلال السعودي سلسلة نتائجه الإيجابية، في منافسات منطقة الغرب لدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، عقب فوزه على الغرافة القطري 2-1، اليوم الاثنين، في اللقاء الذي أُقيم على استاد ثاني بن جاسم في الدوحة، ضمن الجولة الرابعة.

وسجل سالم الدوسري (9)، والبرازيلي كايو (66) هدفي الانتصار للفريق الضيف، فيما قلص أيوب محمد، النتيجة للفريق المضيف (90+8). ونجح نادي الدحيل القطري في تحقيق الفوز على ضيفه شباب الأهلي الإماراتي 4-1، على استاد عبد الله بن خليفة في الدوحة. وسجل ادميلسون جونيور (2) وبنجامين بوريغارد (39) وعادل بولبينة (57) ولويس البيرتو (90+2) أهداف الدحيل، في حين أحرز برينو كاسكاردو (42) هدف شباب الأهلي.

ومن جهته، خسر الشرطة العراقي أمام تراكتور الإيراني 0-1 على استاد ياديغار إمام في تبريز. وسجل مهدي ترابي هدف الفوز الثمين لصالح نادي تراكتور، في الدقيقة الـ26 من عمر اللقاء. وحقق نادي الوحدة الإماراتي انتصاراً مهماً على ناساف الأوزبكي بنتيجة 2-1، على الاستاد المركزي في قرشي. وتقدم ناساف عبر هدف سردوربيك بهروموف في الدقيقة الـ42، قبل أن يرد الوحدة بهدفين خلال الشوط الثاني، عن طريق فايفور اوغبو (52) وكايو كانيدو (89).

وواصل الهلال تصدر ترتيب أندية منطقة الغرب، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، فيما يأتي الوحدة بالوصافة برصيد 10 نقاط، مقابل ثماني نقاط لتراكتور، وسبع لكل من الأهلي وشباب الأهلي، وأربع لكل من الدحيل والشارقة، وثلاث لكل من الاتحاد والغرافة، ونقطتين للسد، ونقطة للشرطة، في حين بقي رصيد ناساف خالياً من النقاط.