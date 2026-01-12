الهلال يواجه النصر... مواجهة منتظرة على قمة الدوري السعودي

- يشهد الدوري السعودي مواجهة حاسمة بين الهلال المتصدر والنصر الوصيف، حيث يسعى الهلال لتعزيز صدارته بفارق 7 نقاط، بينما يطمح النصر لتقليص الفارق إلى نقطة واحدة فقط، مما يجعل المباراة ذات أهمية كبيرة في تحديد مسار البطولة. - الهلال يفتقد بعض لاعبيه الأساسيين بسبب مشاركتهم في كأس أمم أفريقيا، لكنه يعتمد على نجوم مثل روبن نيفيش وسيرغي ميلينكوفيتش سافيتش لتحقيق الفوز، بينما يسعى النصر بقيادة كريستيانو رونالدو للعودة إلى الانتصارات. - النصر يواجه تحديًا كبيرًا بعد خسارته الصدارة، ويأمل في استعادة توازنه وتقليص الفارق مع الهلال، رغم غياب نجمه ساديو مانيه.

تشهد الجولة الـ15 من منافسات بطولة الدوري السعودي قمة مُنتظرة بين الهلال المتصدر والنصر الوصيف اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القدس المحتلّة على ملعب المملكة أرينا في الرياض، في ديربي لا يحتمل القسمة على اثنين، إذ إنّ الفائز سيكتسب الكثير من النقاط المهمة في منتصف الموسم الكروي.

ويتصدر الهلال بطولة الدوري السعودي برصيد 35 نقطة بعدما فاز في 11 مباراة وتعادل في اثنتين، في حين يحتلّ النصر وصافة الترتيب برصيد 31 نقطة، إثر فوزه في مبارياته العشر الأولى قبل أن تتوقف السلسلة بتعادلٍ ومن بعدها بخسارتين توالياً، مع العلم أنّ نادي الهلال يسير بصورة مثالية في بطولة الدوري وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة حتى الآن، وبالتالي سيسعى جاهداً لمواصلة العروض القوية على أرض الملعب.

وفي حال فوز نادي الهلال سيبتعد بفارق سبع نقاط عن وصيفه نادي النصر، بينما في حال فوز النصر سيُقلص الفارق إلى نقطة واحد فقط (35 للهلال مقابل 34 للنصر)، وهو الأمر الذي سيُعيد المنافسة إلى نقطة الصفر من جديد بين أفضل فريقين في بطولة الدوري السعودي لموسم 2025-2026، ولهذا السبب تُعد المواجهة في غاية الأهمية للفريقين.

ويفتقد نادي الهلال في المباراة لحارسه المغربي ياسين بونو ومدافعه السنغالي خاليدو كوليبالي بسبب مشاركتهما مع منتخبيهما في كأس أمم أفريقيا، لكنه يملك لاعبين قادرين على تحقيق مبتغاه، على رأسهم البرتغالي روبن نيفيش والصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش والبرازيلي مالكوم ومواطنه ماركوس ليوناردو والفرنسي ثيو هرنانديز وسالم الدوسري وحسان تمبكتي ومحمد كنو.

في المقابل، فإن النصر الذي فقد صدارته بخسارته أمام الأهلي ثم القادسية، يتطلع إلى العودة لسكة الانتصارات وتقليص الفارق مع منافسه إلى نقطة واحدة فقط، ولاسيما أن خسارته ربما تبعده عن المنافسة وربما تعيده إلى المركز الثالث، ويغيب عن النصر نجمه السنغالي ساديو مانيه لوجوده مع منتخب بلاده في أمم أفريقيا، لكنه رغم ذلك يمتلك نخبة من اللاعبين المميزين يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يتصدر قائمة الهدافين برصيد 14 هدفاً، ومواطنه جواو فيليكس والفرنسي كينغسلي كومان.