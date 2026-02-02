الهلال يواجه الأهلي في كلاسيكو الدوري السعودي

كرة عربية
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
02 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 10:06 (توقيت القدس)
من مواجهة الهلال والأهلي في الدوري السعودي، 19 سبتمبر 2025 (ياسر بخش/Getty)
من مواجهة الهلال والأهلي في الدوري السعودي، 19 سبتمبر 2025 (ياسر بخش/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تتجه الأنظار إلى ملعب المملكة أرينا في الرياض لمتابعة كلاسيكو الدوري السعودي بين الهلال والأهلي، حيث يتصدر الهلال الترتيب برصيد 46 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث بـ43 نقطة، مما يجعل المباراة حاسمة في تحديد الصدارة.

- الهلال لم يخسر هذا الموسم، لكنه تعثر في آخر مباراتين، بينما استغل الأهلي ذلك ليقلص الفارق إلى ثلاث نقاط، رغم غياب نجومه بسبب كأس أمم أفريقيا.

- فوز الأهلي على الهلال، مع انتصار النصر على الرياض، سيشعل المنافسة على الصدارة بين الثلاثي، مما يزيد من حدة الصراع على اللقب.

تتجه الأنظار، اليوم الاثنين، إلى ملعب المملكة أرينا في العاصمة الرياض، من أجل مواجهة الكلاسيكو، التي ستجمع بين نادي الهلال وغريمه التاريخي فريق الأهلي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القدس المحتلة، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي لكرة القدم. 

ويدخل نادي الهلال مواجهة كلاسيكو الدوري السعودي لكرة القدم، متربعاً على عرش جدول ترتيب المسابقة المحلية، برصيد 46 نقطة، بعدما حقق 14 انتصاراً وتعادل في أربع مناسبات ولم يتجرع مرارة الهزيمة حتى الآن في الموسم الجاري، فيما يحل فريق الأهلي في المرتبة الثالثة، برصيد 43 نقطة، نظراً لفوزه في 13 مواجهة وتعادله أربع مرات، وخسر في مناسبة وحيدة. وتُعد مواجهة الكلاسيكو بين الهلال والأهلي مهمة للغاية في الموسم الحالي من الدوري السعودي لكرة القدم، لأنها من الممكن أن تُحدد شكل الصراع على صدارة جدول الترتيب، بعد المنافسة الشرسة بين عمالقة المسابقة المحلية، بالإضافة إلى النصر، صاحب المركز الثاني، ما يجعل معرفة بطل النسخة الحالية في وقت مُبكر أمراً صعباً. 

ويُدرك نادي الهلال صعوبة مواجهة الكلاسيكو ضد الأهلي، لأن رفاق القائد سالم الدوسري، أضاعوا أربع نقاط في آخر مباراتين في الدوري السعودي لكرة القدم، بعد التعادل بهدف لمثله أمام الرياض، وأيضاً ضد القادسية بهدفين لمثلهما، فيما استطاع الأهلي استغلال تعثر "الزعيم"، عبر انتصارات متتالية جعلت فارق النقاط يتقلص إلى ثلاث نقاط فقط. واستطاع نادي الأهلي تجاوز غياب أبرز نجومه خلال الفترة الماضية، بعدما شاركوا في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة في المغرب مع منتخباتهم، من خلال تحقيق الانتصارات، إلا أن "الراقي" يمتلك سجلاً مميزاً، لأنه حسم الانتصار خلال ثماني مواجهات متتالية في الدوري السعودي، إلا أن هذه السلسلة باتت تحت التهديد، بسبب مواجهة "الكلاسيكو"، وفي حال تمكن رفاق الجزائري رياض محرز من حسم الأمور لمصلحتهم، فإن رصيدهم سيصبح 46 نقطة.

كريستيانو رونالدو بقميص نادي النصر السعودي، 21 يناير 2026 (ياسر بهش/Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

نجوم مخضرمون بسن الـ40... رونالدو وتياغو سيلفا أبرزهم

وفي حال تحقيق الأهلي الانتصار على الهلال في مواجهة الكلاسيكو، وتمكن النصر من حسم اللقاء ضد فريق الرياض، فإن الثنائي سيصبح مشتركاً بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم مع "الزعيم"، ما سيشعل الصراع بين الثلاثي، في طريقه نحو حسم اللقب، بعدما استفاد بشكل كبير من تراجع نتائج غريمهم الرابع، وهو الاتحاد. ويريد الهلال بقيادة مدربه الإيطالي، سيموني إنزاغي، نسيان ما حدث خلال الجولتين الماضيتين، والمُضي قدماً صوب حسم مواجهة "الكلاسيكو"، من أجل التمسك بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، مع معرفة "الزعيم" أن انتصار النصر على فريق الرياض سيجعله المنافس الأول بلا منازع، لأن الأهلي سيتوقف رصيده هذه المرة، لكن الخيارات تبدو مفتوحة على مصراعيها في الجولة العشرين من المسابقة المحلية. 

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
اغتنمت كوزلوفا أول فرصة للاحتراف الخارجي بالانتقال إلى الدنمارك (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

نيكول كوزلوفا... من دوري الأبطال إلى الملاجئ

نجوم أرسنال يتدربون في مقر النادي، 30 يناير 2026 (ستيوارت ماكفارلين/Getty)
التحديثات الحية
ميركاتو
مباشر

أرسنال يتحرك لحسم صفقة بطل مونديال 2022

من مواجهة الزمالك في الكونفيدرالية الأفريقية، 23 نوفمبر 2025 (أحمد مسعد/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

الدباغ يقود الزمالك إلى حسم قمة الكونفيدرالية الأفريقية