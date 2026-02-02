الهلال يواجه الأهلي في كلاسيكو الدوري السعودي

- تتجه الأنظار إلى ملعب المملكة أرينا في الرياض لمتابعة كلاسيكو الدوري السعودي بين الهلال والأهلي، حيث يتصدر الهلال الترتيب برصيد 46 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث بـ43 نقطة، مما يجعل المباراة حاسمة في تحديد الصدارة. - الهلال لم يخسر هذا الموسم، لكنه تعثر في آخر مباراتين، بينما استغل الأهلي ذلك ليقلص الفارق إلى ثلاث نقاط، رغم غياب نجومه بسبب كأس أمم أفريقيا. - فوز الأهلي على الهلال، مع انتصار النصر على الرياض، سيشعل المنافسة على الصدارة بين الثلاثي، مما يزيد من حدة الصراع على اللقب.

تتجه الأنظار، اليوم الاثنين، إلى ملعب المملكة أرينا في العاصمة الرياض، من أجل مواجهة الكلاسيكو، التي ستجمع بين نادي الهلال وغريمه التاريخي فريق الأهلي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القدس المحتلة، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي لكرة القدم.

ويدخل نادي الهلال مواجهة كلاسيكو الدوري السعودي لكرة القدم، متربعاً على عرش جدول ترتيب المسابقة المحلية، برصيد 46 نقطة، بعدما حقق 14 انتصاراً وتعادل في أربع مناسبات ولم يتجرع مرارة الهزيمة حتى الآن في الموسم الجاري، فيما يحل فريق الأهلي في المرتبة الثالثة، برصيد 43 نقطة، نظراً لفوزه في 13 مواجهة وتعادله أربع مرات، وخسر في مناسبة وحيدة. وتُعد مواجهة الكلاسيكو بين الهلال والأهلي مهمة للغاية في الموسم الحالي من الدوري السعودي لكرة القدم، لأنها من الممكن أن تُحدد شكل الصراع على صدارة جدول الترتيب، بعد المنافسة الشرسة بين عمالقة المسابقة المحلية، بالإضافة إلى النصر، صاحب المركز الثاني، ما يجعل معرفة بطل النسخة الحالية في وقت مُبكر أمراً صعباً.

ويُدرك نادي الهلال صعوبة مواجهة الكلاسيكو ضد الأهلي، لأن رفاق القائد سالم الدوسري، أضاعوا أربع نقاط في آخر مباراتين في الدوري السعودي لكرة القدم، بعد التعادل بهدف لمثله أمام الرياض، وأيضاً ضد القادسية بهدفين لمثلهما، فيما استطاع الأهلي استغلال تعثر "الزعيم"، عبر انتصارات متتالية جعلت فارق النقاط يتقلص إلى ثلاث نقاط فقط. واستطاع نادي الأهلي تجاوز غياب أبرز نجومه خلال الفترة الماضية، بعدما شاركوا في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة في المغرب مع منتخباتهم، من خلال تحقيق الانتصارات، إلا أن "الراقي" يمتلك سجلاً مميزاً، لأنه حسم الانتصار خلال ثماني مواجهات متتالية في الدوري السعودي، إلا أن هذه السلسلة باتت تحت التهديد، بسبب مواجهة "الكلاسيكو"، وفي حال تمكن رفاق الجزائري رياض محرز من حسم الأمور لمصلحتهم، فإن رصيدهم سيصبح 46 نقطة.

وفي حال تحقيق الأهلي الانتصار على الهلال في مواجهة الكلاسيكو، وتمكن النصر من حسم اللقاء ضد فريق الرياض، فإن الثنائي سيصبح مشتركاً بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم مع "الزعيم"، ما سيشعل الصراع بين الثلاثي، في طريقه نحو حسم اللقب، بعدما استفاد بشكل كبير من تراجع نتائج غريمهم الرابع، وهو الاتحاد. ويريد الهلال بقيادة مدربه الإيطالي، سيموني إنزاغي، نسيان ما حدث خلال الجولتين الماضيتين، والمُضي قدماً صوب حسم مواجهة "الكلاسيكو"، من أجل التمسك بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، مع معرفة "الزعيم" أن انتصار النصر على فريق الرياض سيجعله المنافس الأول بلا منازع، لأن الأهلي سيتوقف رصيده هذه المرة، لكن الخيارات تبدو مفتوحة على مصراعيها في الجولة العشرين من المسابقة المحلية.