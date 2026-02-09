الهلال يمنح ليون دفعة مالية بعد صفقة بنزيمة

حقق نادي أولمبيك ليون الفرنسي، مكسباً مالياً مهماً في آخر ساعات الميركاتو الشتوي، بعدما أعلن نادي الهلال السعودي، تعاقده مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة (38 عاماً)، قادماً من غريمه الاتحاد، في صفقة مفاجئة لم تكن ضمن السيناريوهات المتداولة.

وجاء انتقال بنزيمة بعد حالة عدم الرضا التي أبداها اللاعب تجاه عرض تمديد عقده مع ناديه السابق، ما فتح الباب أمام إتمام الصفقة في الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي. ورغم أن كريستيانو رونالدو عارض هذا الانتقال الذي أبرمته إدارة صندوق الاستثمارات العامة، فإن المستفيد الأكبر كان أولمبيك ليون، الذي وجد نفسه فجأة في موقف مالي مريح. وبحسب تقرير موقع سبورتون الفرنسي، أمس الأحد، فإن أولمبيك ليون، بوصفه النادي الذي تكفّل بتكوين كريم بنزيمة، سيحصل على مبلغ قدره مليون يورو، وذلك ضمن آليات التضامن المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو المبلغ الأقصى الذي يسمح به نظام "فيفا" في مثل هذه الحالات.

وفي ظل الصعوبات الاقتصادية المعروفة التي يمر بها نادي أولمبيك ليون، فإن هذا المبلغ يُعد مكسباً مهماً ودفعة مالية مرحّباً بها في توقيت حساس بالنسبة للنادي الفرنسي. وافتتح بنزيمة مشواره مع ناديه الهلال بشكل مثالي، بعد تسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" ضد فريق الأخدود، في المواجهة التي جمعتهما وانتهت بنتيجة 6-0، مساء الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.