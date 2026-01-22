- الهلال يواصل سلسلة انتصاراته بتحقيق الفوز الـ21 على التوالي، متغلبًا على الفيحاء 4-1، ليعزز صدارته للدوري السعودي برصيد 44 نقطة، بفارق سبع نقاط عن النصر والاتحاد. - سجل للهلال سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بمقصية رائعة، وأحرز الحارس أورلاندو موسكيرا هدفًا بالخطأ، بينما أضاف محمد كنو وماركوس ليوناردو الهدفين الثالث والرابع. - الاتحاد يتعثر للمباراة الثالثة على التوالي بخسارته أمام القادسية 2-1، رغم هدف كريم بنزيمة، ليبقى في المركز السادس برصيد 27 نقطة.

حقق فريق الهلال الفوز رقم 21 على التوالي على مستوى جميع البطولات، بعد تغلبه على ضيفه الفيحاء 4-1، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وتأخّر "الزعيم" بهدف، عن طريق الزامبي فاشيون ساكالا، قبل أن يحول لاعبوه النتيجة إلى الفوز برباعية، بدأها الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بهدف عالمي من مقصية في الدقيقة الـ37، فيما سجل الحارس البنمي، أورلاندو موسكيرا، هدفاً في مرمى فريقه الفيحاء بطريق الخطأ في الدقيقة الـ45، فيما ختم محمد كنو والبرازيلي ماركوس ليوناردو، رباعية الهلال الذي رفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز الأول، بفارق سبع نقاط عن ملاحقيه النصر والهلال، أما الفيحاء فتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الثالث عشر.

من جهته، تعثّر الاتحاد للمباراة الثالثة توالياً (تعادل مع ضمك وخسر أمام الاتفاق قبلها)، ومُني بالخسارة الخامسة في الدوري هذا الموسم، بعد الهزيمة أمام القادسية بهدفين مقابل هدف. وسجل الفرنسي كريم بنزيمة هدف "العميد" الأول من ركلة جزاء، قبل أن يقلب القادسية النتيجة بهدفي المكسيكي جوليان كينونيس، الذي سجل هدفين في الدقيقة الـ37 والـ59، ليحقق فريقه الانتصار السادس على التوالي، ويرفع رصيده إلى 36 نقطة، احتل بها المركز الرابع في جدول الترتيب، فيما توقف رصيده الاتحاد عند 27 نقطة، احتل بها المركز السادس.