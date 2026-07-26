الهلال يقترب من ضم حارس نيوم... عودة ياسين بونو إلى أوروبا؟

- اقترب نادي الهلال السعودي من التعاقد مع الحارس البولندي مارسين بولكا، الذي تميز في الدوري الفرنسي وتخرج من أكاديمية تشلسي، لتعزيز مركز حراسة المرمى بعد مفاوضات سريعة. - خطوة التعاقد مع بولكا قد تشير إلى مغادرة الحارس المغربي ياسين بونو، الذي قد يعود إلى أوروبا مع خيارات تشمل إشبيلية وراسينغ سانتاندر وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ. - بونو، الذي يبلغ من العمر 35 عامًا، يواجه خيارات متعددة في أوروبا، مما يعكس تراجع مستوى مانويل نوير في بايرن ميونخ.

اقترب نادي الهلال السعودي من التعاقد مع حارس مرمى نادي نيوم، البولندي مارسين بولكا (26 سنة)، بعد أن تسارعت المفاوضات خلال الساعات الأخيرة، ويبدو أن الطرفَين توصّلا لاتفاق رسمي يقضي بانتقال الحارس رسمياً إلى وصيف الدوري السعودي في الموسم الماضي.

وأشار موقع راديو "أر أم سي" الفرنسي، الأحد، إلى أن الحارس البولندي، مارسين بولكا، الذي تميز مع نادي نيس الفرنسي خلال فترة احترافه في الدوري الفرنسي، وهو الحارس الذي تخرج من أكاديمية نادي تشلسي الإنكليزي، كما فرض نفسه واحداً من أبرز حراس المرمى في بطولة الدوري السعودي في الموسم الماضي، الأمر الذي دفع بنادي الهلال لمحاولة التعاقد معه وتدعيم مركز حراسة المرمى بواحد من الحراس المميزين.

ولكن هذه الخطوة من الممكن أن تكون بمثابة مؤشر لمغادرة الحارس المغربي، ياسين بونو (35 سنة)، لنادي الهلال السعودي، خصوصاً مع تقدمه في السن وتعاقد وصيف الدوري السعودي في الموسم الماضي مع حارس أصغر منه سناً. ومن المرجح أن تكون الخطوة المقبلة لبونو هي العودة إلى ملاعب كرة القدم الأوروبية، إذ تبرز إلى الواجهة عدة وجهات كبيرة ممكن أن تكون باباً كبيراً للحارس المغربي المُميّز.

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وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، الأحد، فإنّ بونو أمامه عدة خيارات في حال مغادرة نادي الهلال، أولها العودة إلى الدوري الإسباني وإحياء أمجاده مع نادي إشبيلية الذي سبق وأن مثله وقدم معه مستوى أكثر من رائع، والخيار الثاني يتمثل بتمثيل نادي راسينغ سانتاندر الصاعد حديثاً إلى الليغا، أو اللعب كحارس ثانٍ مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وتحقيق المزيد من الألقاب في مسيرته، في حين أن خياراً رابعاً يبرز بقوة وهو حراسة مرمى نادي بايرن ميونخ الألماني، واستغلال تراجع مستوى مانويل نوير في الفترة الأخيرة.