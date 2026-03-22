- في مباراة مثيرة ضمن دوري أبطال أفريقيا، خسر الهلال السوداني أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف، مما أثار جدلاً تحكيمياً بعد إلغاء هدف للهلال واحتساب ركلة جزاء لنهضة بركان بفضل تقنية الفار. - في الدقيقة 56، ألغى الحكم هدف أداما كوليبالي للهلال بعد مراجعة الفار، حيث تبين وجود عرقلة من محمد أحمد أرنق ضد باول باسيني، مما أدى لاحتساب ركلة جزاء لنهضة بركان. - الخبير التحكيمي جمال الشريف أكد صحة قرار الحكم بإلغاء الهدف واحتساب ركلة الجزاء، مشيراً إلى العرقلة الواضحة التي سبقت هجمة الهلال.

شهدت المواجهة التي خسرها نادي الهلال السوداني أمام ضيفه نهضة بركان المغربي، بهدف مقابل لا شيء، مساء الأحد، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حالة تحكيمية، أثارت التساؤلات بين جماهير الرياضة، خاصة أن الفريق المغربي حسم تأهله إلى نصف النهائي، بفضل مجموع المباراتين (2-1).

وفي الدقيقة 56 من عمر الشوط الثاني، تمكن نجم نادي الهلال، أداما كوليبالي، من تسجيل الهدف الأول، لكن لاعبي فريق نهضة بركان المغربي احتجوا على القرار، بداعي وجود ركلة جزاء لصالحهم، قبل هجمة الفريق السوداني، الذي قام مدافعه محمد أحمد أرنق، بعرقلة منافسه باول باسيني، ليستعين قاضي المواجهة بتقنية الفيديو المساعد "فار"، التي عرضت الحالة على الشاشة، ليعود ويلغي هدف الهلال محتسباً ركلة جزاء لصالح فريق نهضة بركان.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، رأيه عن تلك الحالة بقوله: "كانت الكرة بحوزة نهضة بركان في الدقيقة 56 من عمر الشوط الثاني، ووصلت إلى باول باسيني، الذي تحرك للمنافسة على الكرة، فيما تحرك خصمه محمد أحمد أرنق للمنافسة على الكرة، لكن مهاجم الفريق المغربي وصل إلى الكرة بشكل مبكر عبر قدمه اليسرى، ولعبها إلى الأمام باتجاه حارس المرمى".

وأضاف: "تابع محمد أحمد أرنق اندفاعه، وقام بعرقلة منافسه باستخدام أسفل الفخذ والساق اليمنى على الفخذ الأيمن لمهاجم نهضة بركان، الذي سقط داخل منطقة الجزاء، والحكم القريب سمح باستمرار اللعب الذي شهد هجمة مرتدة لصالح الهلال السوداني، حيث تمكن أداما كوليبالي من تسجيل هدف التقدم".

وختم الشريف حديثه: "طلبت تقنية الفار من الحكم مراجعة ما حدث عبر الشاشة، بعدما توقف اللعب، وتبين للحكم أنه في اللحظة التي بنيت بها الهجمة لصالح الهلال، سبقتها مخالفة عرقلة، ليعود ويلغي هدف أداما كوليبالي، ويحتسب ركلة جزاء صحيحة لنهضة بركان المغربي، وقام بتوجيه البطاقة الصفراء ضد محمد أحمد أرنق، وبالتالي القرار النهائي للحكم كان صحيحاً".