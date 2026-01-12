الهلال يحسم ديربي الرياض على النصر في ليلة رقم رونالدو ولقطة العقيدي

- حسم الهلال ديربي الرياض بفوزه على النصر 3-1، حيث واصل كريستيانو رونالدو تسجيل الأرقام القياسية، محققًا هدفه الـ959 في مسيرته ورفع رصيده إلى 115 هدفًا مع النصر، ليعادل رقم عبد الرزاق حمد الله كأكثر لاعب أجنبي تسجيلاً للأهداف في تاريخ النادي. - تصدر الهلال جدول الدوري برصيد 38 نقطة بعد 11 فوزًا متتاليًا تحت قيادة المدرب سيموني إنزاغي، بينما يعاني النصر من سلسلة نتائج سلبية، محتلاً المركز الثاني بفارق الأهداف عن التعاون. - شهد اللقاء طرد حارس النصر نواف العقيدي بعد اعتدائه على لاعب الهلال روبن نيفيز، مما أثار جدلاً واسعًا.

حسم الهلال، قمة ديربي الرياض، على حساب غريمه التقليدي النصر 3-1، في لقاء واصل فيه الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو (40 عاماً)، تسجيل الأرقام التاريخية، بعد هزه لشباك العميد، في مواجهة جاءت لحساب قمة الجولة الخامسة عشرة من مسابقة دوري المحترفين السعودي، مساء الاثنين، على ملعب المملكة أرينا.

وبلغ "الدون"، الهدف رقم 959 في مسيرته الكروية، ليواصل كتابة الأرقام القياسية بقميص نادي النصر، كما عادل الرقم المسجل باسم المغربي عبد الرزاق حمد الله، كأكثر لاعب أجنبي تسجيلاً للأهداف في تاريخ "العالمي"، بعدما رفع رصيده إلى 115 هدفاً، كما ارتقى إلى المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للنصر عامّة، خلف الأسطورة ماجد عبد الله (259 هدفاً)، ومحمد السهلاوي (131 هدفاً). وسجّل رونالدو (يتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 15 هدفاً)، هدفه رقم 50 في الدوري السعودي للمحترفين من داخل منطقة الجزاء، من دون احتساب أي هدف من ركلات جزاء، في رقم يعكس حضوره الحاسم. من جهة آخرى، تواصلت أزمات حارس مرمى النصر، نواف العقيدي، بعدما تعرض للطرد خلال اللقاء، إثر اعتدائه بالضرب من دون كرة على لاعب الهلال، البرتغالي روبن نيفيز، في مشهد أثار جدلاً واسعاً.

وجاء ذلك بعد أيام قليلة من تسببه في استقبال هدف صادم، خلال مواجهة القادسية، التي جمعت الفريقَين الخميس الماضي. ويتصدر الهلال جدول الدوري، برصيد 38 نقطة، مواصلاً سلسلة انتصارته، بعد أن حقق 11 فوزاً متتالياً تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي، في الوقت الذي أخفق فيه النصر في الخروج من دوامة النتائج السلبية، بعد سلسلة من التعثّرات، بدأت بتعادله أمام الاتفاق 2-2، ثم خسارة موجعة من الأهلي 2-3، ومن ثم خسر من القادسية 1-2، ويمتلك النصر 31 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن التعاون الثالث، وثلاث نقاط عن الأهلي الرابع.