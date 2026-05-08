الهلال يتوج بكأس ملك السعودية للمرة العاشرة ويهدي إنزاغي أول ألقابه

توج الإيطالي سيموني إنزاغي (50 عاماً)، بأول ألقابه مع فريقه الهلال بعد حصد لقب كأس ملك السعودية لكرة القدم بالانتصار على الخلود 2-1، اليوم الجمعة، على ملعب الإنماء في مدينة جدة. وتقدم الخلود مبكراً عبر الأرجنتيني راميرو إنريكي، قبل أن يعدل ناصر الدوسري النتيجة للهلال ويهديه الفرنسي ثيو هيرنانديز هدف التتويج باللقب العاشر (صاحب الرقم القياسي)، فيما أخفق الخلود من جديد، كونه لم يسبق له التتويج بلقب كأس الملك.

وتولى إنزاغي تدريب الهلال في مطلع يونيو/حزيران الماضي خلفاً للبرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر الحالي، لكن الفريق الذي لا يزال منافساً بقوة على لقب دوري المحترفين السعودي، عاد لمنصات التتويج محتفلاً باللقب، بعدما كان قد ودع النسخة الماضية من دور الثمانية على يد غريمه التقليدي، نادي الاتحاد.

ناصر الدوسري يعيد الهلال بتسديدة قوية، والنتيجة تعود إلى نقطة البداية 🚀

وزادت أهمية بطولة الكأس بالنسبة للهلال (حصد اللقب رقم 91 على مستوى مختلف المسابقات)، كون الفريق لم يحقق ألقاباً منذ بطولة السوبر المحلي قبل بداية الموسم الماضي، ومنذ ذلك الحين خسر البطولة الآسيوية نسختين متتاليتين، ولم يشارك في النسخة الماضية من السوبر السعودي، وخسر ثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي، وها هو ينافس على الدوري مع النصر المتصدر.