الهلال يتحرك لإنقاذ مسيرة نجم برتغالي في إيطاليا

- إدارة نادي الهلال السعودي تسعى لإنقاذ مسيرة النجم البرتغالي رافاييل لياو، الذي يعاني مع ميلان ويرغب في الرحيل خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تدهور مستواه ومشاكله مع المدرب ماسيميليانو أليغري. - أندية أوروبية، مثل مانشستر يونايتد، تتواصل مع وكيل لياو، لكن عرض الهلال السعودي المغري بقيمة 80 مليون يورو قد يقطع الطريق أمام الجميع، حيث تسعى الإدارة لحسم الصفقة قبل كأس العالم 2026. - إدارة ميلان ترفض رحيل لياو، لكن اللاعب يرغب في الانتقال، والهلال ينتظر رد وكيله لبدء المفاوضات، حيث قد تصل قيمة الصفقة إلى 100 مليون يورو.

تحركت إدارة نادي الهلال السعودي في الساعات الماضية، من أجل العمل على إنقاذ مسيرة النجم البرتغالي، رافاييل لياو (26 عاماً)، الذي يعاني كثيراً مع ميلان في الموسم الجاري، وأصبح يريد الرحيل في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية، أمس الأربعاء، أن رافاييل لياو دخل في أسوأ فترات مسيرته الاحترافية مع نادي ميلان، بعدما تعرض لصيحات الاستهجان أثناء خروجه من الملعب، عقب الخسارة على يد أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، بالإضافة إلى المشاكل مع المدرب ماسيميليانو أليغري، الذي أجبر المهاجم على لعب أدوار جديدة لم يتعود عليها، ما أثر على مستواه البدني بشكل كبير.

وأوضحت أن أندية أوروبية، أبرزها مانشستر يونايتد، انطلقت في رحلة التواصل مع وكيل أعمال النجم البرتغالي، لكن دخول الهلال السعودي على الخط، ربما سيقطع الطريق أمام الجميع، لأن العرض المقدم منهم مغرٍ للغاية ولا يمكن رفضه، حيث عبرت إدارة "الزعيم" عن استعدادها لحسم الصفقة مقابل 80 مليون يورو.

وتابعت أن إدارة نادي ميلان ترفض فكرة رحيل رافائيل لياو في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، لكن المهاجم عبر بشكل صريح عن رغبته في الرحيل، ما يعني أن الباب أمام العروض سيفتح خلال الفترة القادمة، حيث يريد القائمون على الهلال السعودي حسم الصفقة، قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الصيف المقبل بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وختمت الشبكة تقريرها بالإشارة إلى أن إدارة الهلال تنتظر رد وكيل أعمال النجم البرتغالي، رافائيل لياو، من أجل انطلاق رحلة الدخول في مفاوضات مباشرة مع مسؤولي فريق ميلان الإيطالي، الذين سيكونون مجبرين على الجلوس إلى الطاولة، والاستماع إلى العرض، الذي سيكون حديث وسائل الإعلام في سوق الانتقالات الصيفية، لأن قيمة رحيل المهاجم ربما تصل إلى 100 مليون يورو.