تأهلت 4 أندية عربية إلى دور المجموعات في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم لموسم 2025-2026، وعلى رأسها الهلال السوداني (دوري الأبطال) والوداد المغربي وشباب بلوزداد الجزائري والزمالك المصري (الكونفيدرالية).

وشهدت بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، تحقيق نادي الوداد المغربي، مساء اليوم الجمعة، فوزاً مستحقاً على كوتوكو الغاني بخمسة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما في المغرب في إياب الدور الثاني، بعما كان الفريق الأحمر قد انتصر في جولة الذهاب بهدفٍ من دون رد، ليحصد بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بمجموع المباراتين على حساب بطل غانا بنتيجة (6-1).

وصعد نادي شباب بلوزداد الجزائري، بعدما حقق الفوز على هافيا كوناكري الغيني بهدفين دون رد في مباراتهما التي جرت في الجزائر العاصمة، وكان شباب بلوزداد تعادل ذهاباً مع هافيا كوناكري بهدف لكل فريق ليحصد التأشيرة فائزاً في مجموع المباراتين (3-1). وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يتحسن أداء شباب بلوزداد في النصف الثاني، وسجل هدفين عبر عبد الرحمن مزيان في الدقيقة 54، وأضاف لطفي بوصوار الهدف الثاني في الدقيقة 68، وحسم شباب بلوزداد النتيجة لصالحه مع مدربه سعد راموفيتش.

وفي العاصمة المصرية القاهرة، فاز الزمالك المصري على ديكيداها الصومالي بهدف مقابل لا شيء في مباراتهما على استاد القاهرة الدولي، ليحصد الزمالك التأهل بمجموع المباراتين (7-صفر)، وسجل هدف الفوز مهاجمه التونسي سيف الجزيري في الدقيقة 40 من عمر اللقاء، وشهدت المباراة إهدار الزمالك ركلة جزاء عبر لاعبه محمد السيد، في حين صعد نادي عزام يونايتد التنزاني، بعدما فاز على كمكم بطل زنجبار بسبعة أهداف دون رد في الإياب، بعدما فاز ذهاباً بهدفين دون رد.

وفي دوري أبطال أفريقيا، نجح نادي الهلال السوداني في التأهل إلى دور المجموعات، بعدما حقق الفوز على البوليس الكيني بثلاثة أهداف مقابل هدف، وكان الهلال السوداني حقق الفوز بهدف دون رد في جولة الذهاب ليتأهل إلى الدور المقبل فائزاً (4-1) في مجموع المباراتين، وسجل ثلاثية الهلال السوداني كل من صنداي أديتونغي (هدفين) وأحمد سالم هدفاً، ليحصد الهلال فوزاً مستحقاً مع مديره الفني ريجيكامب، وصعد باور ديناموز الزامبي إلى دور المجموعات، بعدما تعادل مع فايبرز الأوغندي ( 1-1) بعدما سبق له الفوز ( 2-1) في الذهاب.