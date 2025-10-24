الهلال والمريخ يطرقان بوابة الدوري الرواندي بعد تجربة ناجحة في موريتانيا

24 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 00:39 (توقيت القدس)
يأتي هذا التوجّه نتيجة توقف بطولة الدوري السوداني (الهلال/فيسبوك)
التوجّه إلى رواندا يأتي نتيجة توقف بطولة الدوري السوداني (الهلال/فيسبوك)
أكد فريقا الهلال والمريخ السودانيان حصولهما على الموافقة الرسمية للمشاركة في الدوري الرواندي لكرة القدم خلال الموسم الكروي الجديد بداية من شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم، في خطوة تفتح فصلاً جديداً في تاريخ الكرة السودانية بعد التجربة العربية الفريدة التي خاضها القطبان في الدوري الموريتاني خلال الموسم الماضي، وتمثل هذه المشاركة استمراراً لمساعي الناديين للحفاظ على جاهزيتهما الفنية والتنافسية في ظل توقف النشاط الكروي المحلي بسبب الحرب.

وكشف نادي المريخ عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، مساء الخميس، بياناً جاء فيه: "تسلّم نادي المريخ خطاباً رسمياً من الاتحاد الرواندي لكرة القدم، يفيد بالموافقة على مشاركة النادي في الدوري الرواندي للموسم الحالي، وذلك اعتباراً من شهر نوفمبر المقبل، وأوضح الاتحاد الرواندي في خطابه أن المشاركة ستكون وفق الضوابط واللوائح المطبقة على الأندية الرواندية، وبما يتماشى مع أنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بمشاركة الأندية خارج بلدانها".

وأضاف البيان أن "الاتحاد الرواندي طلب من نادي المريخ مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإخطاره رسمياً بالمشاركة، بما يضمن التنسيق الكامل والاعتراف القاري بخوض المنافسة في رواندا"، من جانبه، أكد مجلس تسيير نادي المريخ أنه سيشرع في مخاطبة الاتحاد السوداني لكرة القدم وكاف لاستكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية اللازمة لاعتماد مشاركة الفريق بصورة رسمية.

من جانبه، نشر نادي الهلال تصريحات للأمين العام حسن علي عيسى، قال فيها: "تسلمنا خطاب موافقة رسمية من الاتحاد الرواندي لكرة القدم على مشاركة الهلال في الدوري الرواندي، وبهذا يكون رئيس الاتحاد الرواندي قد أوفى بوعده للنادي، وقد رحّب الاتحاد بشدّة بمشاركة الهلال، واعتبرها إضافة حقيقية للدوري، انطلاقاً من مكانة النادي وسمعته في خريطة الكرة الأفريقية"، وأردف: "شرعنا في مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن المشاركة المرتقبة في الدوري الرواندي، وذلك في إطار تنسيق مشاركة الفريق قارياً، كما سبق أن أخطرنا الاتحاد السوداني بالبحث عن دوري للمشاركة فيه".

يُذكر أن نادي المريخ كان قد أعلن في وقت سابق حصوله على موافقة من الاتحاد السوداني للمشاركة في الدوري الليبي خلال الموسم الجديد، قبل أن تتبدل وجهة قطبي الكرة السودانية نحو رواندا،عد خوض تجربة سابقة في موريتانيا، وجاء هذا التوجّه نتيجة توقف بطولة الدوري السوداني منذ منتصف إبريل/نيسان 2023 بسبب الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما دفع الأندية إلى البحث عن فرص بديلة للحفاظ على جاهزيتها الفنية واستمرارية نشاطها في ظل غياب المنافسات المحلية.

