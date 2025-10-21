الهلال والسد... مواجهة العراقة والتحدي في أبطال آسيا للنخبة

- يواجه نادي السد القطري تحديًا صعبًا أمام الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا، وسط ظروف معقدة بعد بداية متعثرة محليًا وقاريًا، مما أدى إلى إقالة المدرب فيليكس سانشيز وتولي مساعده سيرجيو أليغري المهمة مؤقتًا. - الهلال يسعى لتعزيز صدارته بعد فوزه الكبير على الاتفاق في الدوري السعودي، بينما يأمل السد في تحقيق انتصاره الأول بعد تعادلات وخسائر محلية وآسيوية. - السد يعتمد على نجومه الذين ساهموا في تأهل المنتخب القطري لكأس العالم 2026، بينما يعيش الهلال فترة انتعاشة تهديفية بفضل لاعبيه البارزين.

سيكون نادي السد القطري على موعد مع اختبار صعب ومثير مساء اليوم الثلاثاء (9:15 مساء بتوقيت القدس المحتلة)، عندما يلتقي نظيره الهلال السعودي في مواجهة تُعد من أبرز قمم الجولة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتأتي المباراة في ظل ظروف معقدة يعيشها الفريق القطري هذا الموسم، بعد بداية متعثرة على المستويين المحلي والقاري أثارت قلق جماهيره وأعادت النقاش حول تراجع الأداء مقارنة بالسنوات الماضية. وأعلن السد في وقت سابق عن انفصاله عن المدرب فيليكس سانشيز، على أن يتولى مساعده سيرجيو أليغري المهمة مؤقتاً.

ويعتبر الهلال هو الفريق الوحيد الذي يملك سجلاً مثالياً في منطقة الغرب، لكن السد يُمكنه أن يستمد الثقة من حقيقة أنه لم يخسر في آخر مواجهتين أمام بطل آسيا أربع مرات. ومع ذلك، فإن الفريق الفائز بنسخة 2011 من دوري أبطال آسيا بدأ موسمه القاري بتعادلين متتاليين. ويتطلع الهلال إلى تعزيز الصدارة والوصول إلى النقطة التاسعة، خاصة أن فريق المدرب سيموني إنزاغي لم يعرف طعم الهزيمة سوى مرة وحيدة في عهد الإيطالي، وكانت ضد فلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية، في المقابل، فإن السد يتطلع لتحقيق انتصاره الأول.

ويدخل الهلال المباراة التي ستقام على ملعب المملكة أرينا في الرياض منتشياً بفوز عريض حققه خارج ملعبه ضد الاتفاق في الدوري السعودي بخماسية من دون رد، منح الفريق دفعة قوية سواء فنياً ومعنوياً أو حتى في جدول الترتيب، سعياً لمطاردة الجار والغريم النصر المتصدر. أما السد فيواجه بداية متعثرة محلياً وآسيوياً، فقد تعادل على أرضه مع الشارقة الإماراتي 1-1 في دوري الأبطال، بعدما تعادل سلباً مع الدحيل بالدوري، وكذلك خسر 2-3 ضد المرخية في مجموعات بطولة كأس نجوم قطر، لتسبب تلك النتائج إطاحة المدرب الإسباني سانشيز، بعدما أنهى النادي العلاقة التعاقدية معه في مرحلة مبكرة من الموسم.

ويأمل السد، حامل لقب نسختي عامي 1989 و2011 من البطولة القارية، تصحيح المسار بعدما اكتفى بحصد نقطتين فقط، احتل بهما المركز السابع. وإذا كان الهلال يعيش فترة انتعاشة تهديفية لنجومه على غرار البرازيلي ماركوس ليوناردو والأوروغواياني داروين نونيز، فإن السد يعول على نشوة عدد كبير من نجومه الذين ساهموا بشكل مباشر في بلوغ المنتخب القطري بطولة كأس العالم 2026، المقررة أقامتها في أميركا والمكسيك وكندا، على غرار كل من خوخي بوعلام وبيدرو ميغيل، صاحبي هدفي حسم التأهل في المباراة الحاسمة أمام المنتخب الإماراتي، التي انتهت بهدفين لهدف لصالح العنابيش، إلى جانب أكرم عفيف صانع الهدفين.