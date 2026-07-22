- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن توزيع مكافآت مالية للأندية التي شارك لاعبوها في كأس العالم 2026، حيث سيحصل باريس سان جيرمان على 2.49 مليون يورو، بينما يتصدر مانشستر سيتي القائمة بمبلغ 3.1 ملايين يورو. - تعتمد قيمة التعويضات على عدد الأيام التي يبقى فيها اللاعب مع منتخب بلاده، حيث حصل مانشستر سيتي على أكبر تعويض بفضل مشاركة 19 لاعباً، بينما تراجع بايرن ميونخ بسبب خروج المنتخب الألماني المبكر. - برنامج "فيفا" لمزايا الأندية يخصص 4300 يورو لكل لاعب يومياً، بإجمالي 305.3 ملايين يورو، موزعة بين الأندية بناءً على مشاركة اللاعبين في الموسمين الماضيين.

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتوزيع مكافآت مالية جديدة على الأندية التي شاركت في كأس العالم 2026 الذي اختتم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الأحد الماضي، حيث ستنال الأندية التي مثّل لاعبوها منتخبات بلادهم في المونديال مكافآت كبيرة، بحسب ما أعلن "فيفا" مسبقاً.

وسينال نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مكافأة مالية جديدة، بعدما سبق أن حصد 150 مليون يورو إثر تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. وسيحصل النادي الباريسي هذه المرة على نحو 2.5 مليون يورو، مقابل السماح للاعبيه الدوليين بالمشاركة مع منتخباتهم في نهائيات كأس العالم 2026.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل التي أدت إلى تراجع بايرن ميونخ إلى المركز الرابع رغم مشاركة 18 لاعباً من صفوفه؟ كيف يتم توزيع الأموال بصورة تناسبية بين الأندية التي لعب لها كل لاعب خلال الموسمين الماضيين؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، تبلغ قيمة التعويض المستحق لباريس سان جيرمان تحديداً 2.49 مليون يورو، ليحتل المركز الثاني بين أكثر الأندية استفادة من تعويضات الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلف مانشستر سيتي الذي سيحصل على 3.1 ملايين يورو، وهو النادي الأكثر تحصيلاً للأموال في قائمة الأندية، ومتقدماً على أرسنال صاحب المركز الثالث بـ2.4 مليون يورو.

وكان مانشستر سيتي أكثر الأندية تمثيلاً في كأس العالم، بعدما شارك 19 لاعباً من صفوفه في البطولة، مقابل 16 لاعباً لكل من باريس سان جيرمان وأرسنال. ورغم مشاركة 18 لاعباً من بايرن ميونخ، فإن النادي الألماني تراجع إلى المركز الرابع في قائمة التعويضات، بإجمالي 2.3 مليون يورو. وأرجعت الصحيفة ذلك إلى خروج المنتخب الألماني مبكراً من دور الـ32، عقب خسارته أمام باراغواي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1، إذ ترتبط قيمة التعويض بعدد الأيام التي يبقى خلالها اللاعب مع منتخب بلاده في البطولة.

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وحل برشلونة خامساً بمبلغ (2.20 مليون يورو) وعلى التوالي يأتي تشلسي (2.12 مليون يورو)، وكريستال بالاس (2.00 مليون يورو)، وأتلتيكو مدريد (1.92 مليون يورو)، ومانشستر يونايتد (1.86 مليون يورو)، وريال مدريد (1.78 مليون يورو)، وأستون فيلا (1.74 مليون يورو)، ويظهر الهلال السعودي في المركز الثاني عشر عالمياً، بوصفه النادي العربي الوحيد الموجود ضمن قائمة العشرين الأوائل (1.67 مليون يورو)، ثم ليفربول (1.57 مليون يورو) وميلان (1.55 مليون يورو)، وبوروسيا دورتموند (1.54 مليون يورو)، فيما حل الأهلي المصري في المركز السابع عشر عالمياً بتعويض يقارب (1.41 مليون يورو).

ويعتمد احتساب هذه الأموال بحسب "ليكيب" على برنامج "فيفا" لمزايا الأندية، الذي يمنح تعويضاً قيمته 4300 يورو عن كل لاعب في اليوم الواحد، خلال الفترة الممتدة من الأول من يونيو/حزيران وحتى 19 يوليو/تموز 2026. واحتُسبت القيمة بناءً على سعر تحويل يبلغ 0.86 يورو مقابل الدولار الواحد، على أن توزع الأموال بصورة تناسبية بين الأندية التي لعب لها كل لاعب خلال الموسمين الماضيين. وبلغت القيمة الإجمالية التي خصصها الاتحاد الدولي لكرة القدم لهذا البرنامج 305.3 ملايين يورو.