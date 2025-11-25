الهلال للعلامة الكاملة في نخبة آسيا... والسدّ بمهمة صعبة أمام الوحدة

- يسعى نادي الهلال السعودي لتعزيز صدارته في دوري أبطال آسيا بمواجهة الشرطة العراقي، حيث يمتلك 12 نقطة، متقدماً على الوحدة الإماراتي الذي يواجه السد القطري. الوحدة يسعى لرفع رصيده إلى 13 نقطة بعد سلسلة من 28 مباراة دون خسارة. - السد القطري، بطل المسابقة سابقاً، يعاني في المركز العاشر برصيد نقطتين، ويخوض مباراته الأولى مع المدرب الجديد روبرتو مانشيني. يتطلع الفريق لتحسين نتائجه بعد خسارتين في أربع مباريات. - في بطولة دوري أبطال آسيا 2، تأهل الحسين إربد الأردني للدور الثاني بعد فوزه على سبهان الإيراني وآهال التركماني، مستفيداً من انسحاب موهون باجان الهندي.

يسعى نادي الهلال السعودي لمواصلة العلامة الكاملة والاقتراب من التأهل بمواجهة ضيفه الشرطة، بطل الدوري العراقي، اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة لمنطقة الغرب في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة بكرة القدم. ويملك فريق الهلال 12 نقطة، متقدماً على نظيره الوحدة الإماراتي الذي يستضيف، اليوم الثلاثاء أيضاً، السد القطري، من دون فوز حتى الآن.

وإلى جانب السد، يخلو رصيد نادي الشرطة العراقي من النقاط. ويبحث فريق الوحدة الإماراتي الثالث برصيد عشر نقاط عن الاستمرار بسجله المثالي في البطولة القارية، إذ حقق ثلاثة انتصارات وتعادلاً، عندما يستضيف السد القطري، صاحب الترتيب العاشر برصيد نقطتين، الذي يخوض امتحانه القاري الأول مع مدربه الجديد، الإيطالي روبرتو مانشيني. وبامكان الوحدة على غرار الهلال أن يرفع رصيده إلى 13 نقطة متجاوزاً الهلال في حال حصد النقاط الثلاث على أرضه. واستكمل فريق الوحدة بعد تعادله المفاجئ مع نظيره دبا الأخير 1-1 في الدوري الإماراتي لكرة القدم سلسلة من 28 مباراة من دون خسارة في المسابقات كافّة، ويأمل في أن يعزّزها اليوم الثلاثاء أمام السد بقيادة الوافد الجديد مانشيني، الذي حل خلفاً للمدير الفني السابق، الإسباني فيليكس سانشيز.

ومُني السد، بطل المسابقة في عامَي 1989 و2011، أمام الأهلي في الجولة الماضية بخسارته الثانية في أربع مباريات لم يذق فيها طعم الفوز حتى الآن، ليتجمد رصيده عند نقطتين ويتراجع إلى المركز العاشر. ويخوض كل فريق ثماني مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى ثمن النهائي أصحاب المراكز الثمانية الأولى في كل من المنطقتَين الغربية والشرقية. وتقام مباريات ثمن النهائي في آذار/ مارس 2026، في حين تقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال شهر نيسان/ إبريل.

وفي بطولة دوري أبطال آسيا 2، يخوض فريق الحسين إربد الأردني مواجهة مهمة أمام نظيره سبهان أصفهان الإيراني، في إطار الجولة الخامسة من البطولة القارية. وتعتبر هذه المباراة الثالثة للحسين إربد في المسابقة، إذ فاز ذهاباً على فريق سبهان الإيراني بنتيجة هدف دون رد، كما فاز على فريق آهال التركماني بنتيجة 4-1، قبل أن يخضع لاستراحة في الجولتَين الأخيرتَين، بسبب انسحاب فريق موهون باجان الهندي من البطولة. وضمن فريق الحسين إربد ممثل الكرة الأردنية في البطولة التأهل إلى الدور الثاني من المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط من مباراتين، فيما يملك سباهان أربع نقاط وآهال نقطة واحدة، الذي يخضع لاستراحة في هذه الجولة.

(العربي الجديد، فرانس برس)