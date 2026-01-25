الهلال القوي مع إنزاغي... نموذج إنتر المُنافس في آسيا

- قاد المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي نادي الهلال السعودي إلى قمة الدوري، محققًا 14 فوزًا وبدون أي خسارة، مع تسجيل 44 هدفًا واستقبال 15 فقط، مما يعكس قوة الفريق الهجومية والدفاعية. - في دوري أبطال آسيا، يتصدر الهلال مجموعته برصيد 18 نقطة من ستة انتصارات متتالية، مما يبرز أداءه القوي على المستوى القاري. - إنزاغي أعاد نموذج نجاحه مع إنتر ميلان إلى الهلال، مما جعله منافسًا قويًا على الألقاب المحلية والقارية، مستلهمًا من إنجازاته السابقة في إيطاليا وأوروبا.

فرض المدرب الإيطالي، سيموني إنزاغي (49 سنة)، نفسه بقوة في الدوري السعودي، وأعاد لنادي الهلال قوته وقدرته على المنافسة على جميع الألقاب المحلية والقارية، بعد موسم ماضٍ مخيب للآمال، وكرر النموذج القوي الذي صنعه مع نادي إنتر ميلان الإيطالي، بعد أن حوّل الفريق الإيطالي إلى قوة ضاربة في كرة القدم الإيطالية والأوروبية أيضاً.

وسيطر نادي الهلال بقيادة مدربه الإيطالي، سيموني إنزاغي (49 سنة)، على منافسات بطولة الدوري السعودي لكرة القدم، فهو يتصدر برصيد 44 نقطة حالياً بفارق سبع نقاط كاملة عن نادي النصر الوصيف (37 نقطة)، وسجل الفريق 44 هدفاً (أقوى خط هجوم مع النصر في الدوري)، مقابل 15 هدفاً في شباكه (ثاني أقوى خط دفاع في الدوري)، وهي أرقام تؤكد العمل الكبير الذي صنعه المدرب الإيطالي حتى الآن، خصوصاً أن الهلال حقق 14 فوزاً مقابل تعادلين ومن دون أي خسارة (الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي خسارة حتى الآن).

وحقق الهلال 21 فوزاً متتالياً مع إنزاغي في جميع المسابقات المحلية والقارية في موسم 2025-2026، وكل هذا بعد البداية المتعثرة، إذ حقق فوزاً وحيداً مقابل تعادلين في أول ثلاث مباريات من بطولة الدوري السعودي، لكن المدرب الإيطالي عرف كيف يقلب الطاولة ويجعل النادي السعودي واحداً من الأقوى في البطولة بتسجيله أرقاماً عالمية.

ولم تتوقف ثورة الهلال مع إنزاغي عند الحدود المحلية فقط، إذ إن الفريق يُقدم مستوى قوياً ومُرعباً في منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة أيضاً، إذ يتصدر الفريق ترتيب مرحلة الدوري برصيد 18 نقطة من ستة انتصارات متتالية في أول ست مباريات، والفريق سجل 15 هدفاً وتلقت شباكه خمسة أهداف، وبات على بُعد فوز واحد فقط من حسم التأهل المباشر من المركز الأول.

ونَسَخ إنزاغي نموذج إنتر ميلان الإيطالي في الهلال السعودي وجعل الأخير منافساً قوياً على الألقاب المحلية والقارية، فالمدرب الإيطالي جعل النيراتزوري خلال سنوات تدريبه الماضية واحداً من أقوى الأندية الإيطالية والأوروبية، عبر التتويج بلقب الكالتشيو، والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، النتائج التي جعلت إنتر رقماً صعباً مع إنزاغي، لا يمكن التفوق عليه بسهولة، وهو ما يمكن أن يكرره مع نادي الهلال ويجعله فريقاً منافساً صعب المراس، ولا يمكن إسقاطه بسهولة محلياً وقارياً.