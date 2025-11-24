أصدر نادي الهلال السوداني بياناً رسمياً يدين فيه الأحداث المؤسفة التي وقعت بعد مباراة مولودية الجزائر التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب أماهورو بالعاصمة الرواندية كيغالي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وجاء البيان كرد فعل مباشر على التطورات التي أعقبت المواجهة، بعدما سُجلت اعتداءات مؤسفة طالت عدداً من جماهير الهلال خارج الملعب.

وجاء في بيان نادي الهلال عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، مساء الأحد: "يتابع مجلس إدارة نادي الهلال عن كثب الأحداث المؤسفة التي وقعت بعد لقاء الهلال ومولودية الجزائر خارج الملعب، إذ اعتدى مناصرو فريق مولودية الجزائر على مشجعي نادي الهلال في رواندا، وأصيب على أثر هذه الاعتداءات نفر كريم من جمهور الهلال بإصابات متفاوتة الخطورة، وتم حجزهم في المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وأضاف بيان نادي الهلال "ندين هذا السلوك غير الرياضي الذي بدر من جمهور مولودية الجزائر بأشد العبارات، فهذا السلوك لا يعبر عن طيب العلاقات الأخوية مع الأشقاء في الجزائر بصفة عامة والأندية الرياضية الجزائرية بصفة خاصة، كما نشكر سفير جمهورية السودان بدولة رواندا على اهتمامه الكبير ومتابعته المباشرة للإجراءات القانونية مع الجهات ذات الصلة، ونشكر السلطات والأجهزة الأمنية في رواندا على قيامها بواجبها بكل مهنية سواء داخل الملعب بعد صافرة النهاية أو خارجه".

وطالب النادي السوداني الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" باتخاذ موقف واضح تجاه ما حدث، قائلاً "يطالب نادي الهلال، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالأخذ في الاعتبار هذه الأحداث وتطبيق القانون حفاظاً على سلامة بعثتنا ولاعبينا وجمهورنا من أي تصرفات عدائية قد تقع مستقبلاً، ونؤكد لجماهير نادينا أن مجلس الإدارة يتابع تطورات الحادث أولاً بأول، ووجه البعثة الإدارية في رواندا بمتابعة حالة المصابين تحت إشراف السفارة السودانية برواندا وتقديم الدعم المطلوب لهم".

ويجدر بالذكر أن نادي الهلال، بقيادة المدرب الروماني لاورينتسو ريجيكامف (50 عاماً)، تمكن من افتتاح مشواره في مرحلة المجموعات بفوز مهم على نادي مولودية الجزائر بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ليضع أول ثلاث نقاط في رصيده، ويستعد الفريق السوداني لمواجهة سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي في الجولة الثانية الأسبوع المقبل، بينما سيستضيف مولودية الجزائر نادي ماميلودي صن داونز في مواجهة قوية لا تقل أهمية عن المباراة الأولى.