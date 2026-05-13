الهلال السوداني يعود إلى الخرطوم بطلاً في ثلاثة دوريات مختلفة

تُوج الهلال السوداني بطلاً للدوري الرواندي لكرة القدم، بعد سيطرة على المنافسات لينهي الموسم دون خسارة، معوضاً خيبة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، بعد أن فشل في الوصول إلى المربع الذهبي، رغم تعادله ذهاباً مع نهضة بركان المغربي ولكنه خسر مباراة العودة في الدقائق الأخيرة.

ويُعتبر تتويج فريق الهلال حدثاً تاريخياً، بما أنه اختار خوض المنافسات في الدوري الرواندي ليضمن المشاركة في المسابقة الأفريقية، وتأمين استمرار حضوره في المسابقات الرسمية، بحكم الظروف التي يمرّ بها السودان في السنوات الأخيرة، بتوقف النشاط محلياً وبالتالي اختار عميد الأندية السودانية خوض المنافسات في روندا.

ودخل الفريق السوداني التاريخ، بما أنه توج بطلاً في ثلاثة دوريات مختلفة فبعد تتويجه في الدوري المحلي في عديد المناسبات، توج في العام الماضي بالدوري الموريتاني بعدما فرضت عليه الظروف الأمنية المشاركة في الدوري الموريتاني، وخلال هذا الموسم توج بالدوري الرواندي، وبالتالي قد يكون الفريق الوحيد في العالم الذي حصد اللقب في ثلاثة دوريات محلية مختلفة. وقد استفاد الهلال من هذه التجربة، حيث كان مستواه في معظم مباريات أبطال أفريقيا مميزاً ونافس أفضل الفرق.

وسيعود الهلال إلى السودان يوم الخميس، حيث يعود إلى المسابقات المحلية بما أنه سيخوض منافسات دوري النخبة وبعد ثلاث سنوات تنقل خلالها بين عديد الدول لخوض المباريات فإن الفريق سيعود إلى عرينه مجدداً وسط جماهيره التي كانت تتابع أخباره طوال الفترة الماضية دون أن تكون قادرة على حضور المباريات بأعداد كبيرة. ويعود الهلال إلى الخرطوم حاملاً معه رصيداً كبيراً من الخبرة التي راكمها من خلال المشاركات الأخيرة.