استقر نادي الهلال السوداني على الملعب الذي سيحتضن مواجهة فريق مولودية الجزائر في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، المقرر إقامتها في 21 أو 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، واختارت تشكيلة المدرب الروماني لاورينتسو ريجيكامف (50 عاماً)، اللعب في ملعب أماهورو بالعاصمة الرواندية كيغالي، في خطوة تهدف إلى ضمان الاستقرار الفني والجاهزية الكاملة قبل بداية المشوار القاري المنتظر.

وأعلن نادي الهلال السوداني، في بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية للفريق على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء: "استقر مجلس إدارة نادي الهلال، وبعد التشاور مع الطاقم الفني واللاعبين، على أداء مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر في افتتاح مرحلة المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا على ملعب أماهورو بالعاصمة الرواندية كيغالي".

ويأتي قرار اختيار الهلال السوداني للعاصمة كيغالي لاستضافة منافسه في دوري أبطال أفريقيا بسبب مشاركة الفريق رفقة غريمه المريخ في الدوري الرواندي خلال منافسات الموسم الكروي الجاري، وذلك عقب حصولهما على الموافقة الرسمية من الاتحاد الرواندي لكرة القدم, وتأتي هذه الخطوة امتداداً لتجربة سابقة ناجحة في الدوري الموريتاني خلال الموسم المنصرم، حيث وجد الفريقان في المشاركة الخارجية فرصة للمحافظة على جاهزيتهما الفنية واستمرارية نشاطهما في ظل توقف الدوري السوداني جراء الحرب منذ منتصف إبريل/نيسان 2023، قبل أن يُستأنف جزئياً في الصيف الماضي.

ويُذكر أن نادي الهلال سبق أن استقبل منافسيه في دوري أبطال أفريقيا خلال الموسمين الماضيين في عدة ملاعب محايدة، ويتعلق الأمر بكلٍ من ملعب شيخا بيديا في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وذلك بسبب مشاركة الفريق في الدوري الموريتاني خلال الموسم السابق، وملعب شهداء بنينا في بنغازي الليبية، وملعب جوبا في جنوب السودان، إلى جانب ملعب العبدي في مدينة الجديدة المغربية، وملعب بنجامين مكابا في العاصمة التنزانية دار السلام.

وسيلعب الهلال السوداني ومولودية الجزائر في المجموعة الثالثة إلى جانب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي ولوبوبو الكونغولي، حيث يسعى الناديان العربيان إلى خطف البطاقتين المؤهلتين إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، تكراراً لنجاحهما في النسخة الماضية عندما تجاوزا معاً مرحلة المجموعات على حساب مازيمبي الكونغولي ويانغ أفريكانز التنزاني، في سباق جديد يُعد بالكثير من الإثارة والتحدي على الساحة الأفريقية.