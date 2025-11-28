الهلال السوداني يرفض عقوبات "كاف" ويُهدد بالتصعيد

أعلن نادي الهلال السوداني رفضه العقوبات الصادرة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد الأحداث المؤسفة التي رافقت مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر، وأقيمت بينهما الأسبوع الماضي على ملعب أماهورو في العاصمة الرواندية كيغالي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد نادي الهلال السوداني، في بيان رسمي نشره عبر صفحته على موقع فيسبوك، الجمعة، أنه تسلّم خطاباً من لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تضمن فرض عقوبات على اللاعب البوروندي جان كلود، ومحلل الأداء الجزائري وليد شرشاري، بالإيقاف لثلاث مباريات، إلى جانب تغريمهما مبلغ خمسة آلاف دولار لكل منهما، كما شملت القرارات تغريم نادي الهلال مبلغ 15 ألف دولار، وهي عقوبات وصفها النادي أنها "غير منصفة ولا تستند إلى معطيات دقيقة".

وجاء في بيان نادي الهلال: "يعلن مجلس إدارة نادي الهلال رفضه التام للعقوبات، التي اعتبرها غير منصفة ومجحفة في حق النادي، ولا تعكس حقيقة الأحداث التي رافقت اللقاء، كما أنها لا تتماشى مع تقرير مراقب المباراة والمنسق الأمني، اللذين أكدا في تقريريهما أن عدداً من لاعبي وطاقم مولودية الجزائر لاحقوا اللاعب جان كلود، وحاولوا الاعتداء عليه بالضرب، وهو ما تجاهلته لجنة الانضباط عند إصدار قراراتها".

وأضاف بيان النادي السوداني أن مجلس إدارة الهلال قرر، فور استلامه القرار، المضي في خيار الاعتراض والتصعيد القانوني، وكلف المجلس محامي النادي، الذي مثّل الهلال خلال جلسة الاستماع المخصصة لأحداث المباراة، بتقديم استئناف رسمي لدى لجنة الاستئنافات في الاتحاد الأفريقي، وأكد المجلس أنه سيجري تصعيد القضية حتى محكمة التحكيم الرياضية "كاس" إذا "لم يجد النادي الإنصاف المطلوب"، مشيراً إلى أن الاستئناف سيُقدّم يوم الجمعة.

وواصل الهلال في بيانه: "ظل مجلس إدارة النادي على تواصل دائم مع المحامي بيدرو منذ وقوع أحداث المباراة، إذ جرى تزويده بجميع المستندات والأدلة المطلوبة، بما في ذلك تسجيلات الفيديو التي توضح حقيقة ما حدث دون أي تلاعب أو تزييف، مما يثبت براءة لاعبي الهلال وطاقمه الفني، كما أن المحامي على إلمام تام بكل تفاصيل القضية، ويؤكد مجلس الإدارة في ختام بيانه رفضه التام لأي ظلم، وتمسكه بالاعتراض على العقوبات المجحفة بكل الطرق القانونية المتاحة للحفاظ على حقوق النادي".

وشهدت مباراة الهلال ومولودية الجزائر فوضى كبيرة عقب صافرة النهاية، بعدما اندلعت اشتباكات بين لاعبي الفريقين، من ضمنهم جان كلود ووليد شرشاري، الأمر الذي زاد من حدة التوتر، كما أكد الهلال أن عدداً من جماهيره تعرضوا لاعتداءات خطيرة خارج الملعب، نتجت عنها إصابات متفاوتة استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، علماً أن الفريق السوداني بقيادة المدرب الروماني لاورينتسو ريجيكامف (50 عاماً) نجح في تحقيق فوز ثمين بنتيجة هدفين لهدف، ليحصد أول ثلاث نقاط في مرحلة المجموعات.

