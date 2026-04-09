الهلال السوداني يدين إجراءات كاف في قضية الموساوي ويهدد بالتصعيد

- نادي الهلال السوداني أعرب عن قلقه من ممارسات غير قانونية في جلسة استماع لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن قضية لاعب نهضة بركان حمزة الموساوي، مطالباً باعتبار نهضة بركان منهزماً في المباراة. - الهلال أشار إلى انتهاكات إجرائية في الجلسة، مثل تضارب المصالح واستبعاد ممثليه، مما يثير شكوكاً حول نزاهة الإجراءات ويقوض الثقة في حوكمة كاف. - إدارة نهضة بركان دافعت عن موقفها، مؤكدة احترامها للمساطر القانونية، فيما قررت لجنة الانضباط إيقاف الموساوي لمدة عامين، وقد يلجأ الهلال لمحكمة التحكيم الرياضي.

أعلن نادي الهلال السوداني، اليوم الخميس، عن قلقه الشديد وإدانته ما وصفه بالممارسات غير القانونية خلال جلسة استماع لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، والمتعلقة بقضية أهلية لاعب نهضة بركان حمزة الموساوي، بعد ثبوت نتيجة إيجابية لاختبار المنشطات للاعب.

وكان نادي الهلال قد نشر بياناً أكد من خلاله أن لاعب نهضة بركان، الموساوي، شارك في المواجهة التي جمعت الفريقين في ربع نهائي أبطال أفريقيا، وانتهت لمصلحة الأخير بهدف دون رد، رغم أنه تلقى إخطاراً رسمياً من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات يؤكد ثبوت تناوله مواد محظورة. واعتبر البيان أن اللاعب أوقف عن النشاط قبل أن يُرفع الإيقاف قبل مواجهة ربع النهائي. وطالب النادي السوداني في وقت سابق اعتبار نهضة بركان منهزماً في مباراة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لعدم قانونية مشاركة الموساوي التي كان حاسمة في تأهل الفريق للمربع الذهبي. وجاء في بيان النادي: "يعرب نادي الهلال عن بالغ قلقه وأشد إدانته لما حدث خلال جلسة استماع لجنة الانضباط التي عُقدت اليوم بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في القضية رقم (DC23337)، والمتعلقة بأهلية اللاعب حمزة الموساوي عقب ثبوت نتيجة إيجابية لاختبار المنشطات. إن ما جرى خلال هذه الجلسة لا يمكن اعتباره مجرد مخالفة إجرائية عابرة، بل يمثل انهياراً خطيراً للمبادئ الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة، ويثير شكوكاً عميقة حول استقلالية ومصداقية وشرعية الهيئات التأديبية في كاف، وكذلك حول نزاهة كرة القدم الأفريقية بشكل عام".

وواصل النادي في بيانه: "منذ البداية، كانت تشكيلة هيئة التحكيم مشوبة بعيب جوهري، فقد سبق لرئيس الجلسة عثمان كين أن شارك في القرار القاضي برفع الإيقاف المؤقت عن اللاعب المعني، وهو القرار الذي شكّل الشرارة الأولى لسلسلة الأحداث التي أدت إلى هذه القضية، ما صنع تضارب مصالح واضحاً لا يمكن إنكاره. وعلى الرغم من اعتراضنا الفوري، تبيّن أن الطرف الآخر كان على علم مسبق بتشكيلة الهيئة وقد وافق عليها في اجتماع تم دون حضور نادي الهلال. وخلال الجلسة، وقعت انتهاكات إجرائية جسيمة، إذ صرّح أحد أعضاء الهيئة بعدم قدرته على فهم اللغة الإنكليزية، دون توفير ترجمة مناسبة. كما تم رفض طلبنا بإعادة عرض مرافعاتنا أو توضيحها، وتم إقصاء ممثلينا بشكل مفاجئ أثناء استمرار المداولات والتصويت. والأخطر من ذلك، أنه في الوقت الذي تم فيه استبعاد وفدنا، سُمح لمحامي الطرف الآخر بالبقاء داخل الجلسة. وقد تعرض ممثلو النادي للمقاطعة المتكررة، ومنعوا من عرض قضيتهم بصورة عادلة".

وتابع: "اتسمت الإجراءات بانعدام الشفافية، حيث لم يتم إبلاغ المعلومات الأساسية عبر الممثلين القانونيين الرسميين للنادي الحاضرين في الجلسة، بل تم نقلها بشكل غير رسمي ودون أي توثيق كتابي. والأكثر إثارة للقلق، أنه تم اقتراح، دون أي مبرر، أن يقوم النادي بتغيير ممثليه القانونيين، وهو أمر غير مقبول ويثير شكوكاً جدية حول عدالة الإجراءات واحتمال كونها موجهة سلفاً. يؤكد نادي الهلال أن جلسة الاستماع كانت معيبة بشكل جوهري، وافتقرت إلى الاستقلالية والحياد، وأسفرت عن حرمان واضح من حقنا في الدفاع وسماع أقوالنا. إن الطريقة التي أُديرت بها هذه العملية تعكس تجاهلاً ممنهجاً لمبادئ العدالة والشفافية، وتضع علامات استفهام كبيرة حول قدرة كاف على إدارة العدالة بشكل موضوعي ونزيه". وختم البيان: "مثل هذه الممارسات لا تضر بنادينا فحسب، بل تقوض الثقة في حوكمة كاف وتسيء إلى سمعة كرة القدم الأفريقية ككل. وسيواصل نادي الهلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة للدفاع عن حقوقه، وضمان المساءلة الكاملة عن هذه التجاوزات الخطيرة. ونؤكد التزامنا الراسخ بقيم العدالة والشفافية والنزاهة في الرياضة، وندعو كاف إلى التحرك العاجل لمعالجة هذه الإخفاقات قبل أن يلحق المزيد من الضرر بمصداقية مسابقاته".

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحافية أن لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قررت إيقاف لاعب نهضة بركان حمزة الموساوي مدة عامين بسبب ثبوت تناوله مادة محظورة. وقبلها، نشرت إدارة فريق نهضة بركان المغربي بياناً دافعت من خلاله عن موقف النادي، بعد الأخبار التي تحدثت عن اعتماد الفريق على لاعب غير مؤهل في مواجهة الهلال السوداني. وجاء في بيان الفريق المغربي: "نادينا يعتبر كل ما يروج مجانباً للصواب؛ ونادي نهضة بركان كيان مؤسساتي يحترم كل المساطر القانونية والأجهزة التنظيمية، ولهذا يعتبر ما يُشاع بعيداً كل البعد عن الحقائق والوقائع، والغرض منه التشويش على مسار فريقنا خلال هذه المنافسة. ولهذا نجدد نداءنا لجماهيرنا الوفية وجميع مكونات النادي؛ لتجاوز هذه الهجومات المستهدفة، والالتفاف والتماسك، للوصول إلى الأهداف المسطرة". وكان الخبير في القانون الرياضي التونسي طارق العلايمي قد كشف، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن الهلال من الممكن أن يلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي، بعد استيفاء كل الطعون أمام هياكل التقاضي في الاتحاد الأفريقي، وفق العديد من الشروط الإجرائية والأصلية، أهمها أن تُثبت المسؤولية القانونية الكاملة لفريق نهضة بركان في مشاركة لاعب وهو تحت طائلة عقوبة تأديبية، وهو أمر لم يتحقق لحدّ الآن على ضوء المعطيات الأولية، ما يفيد بأن وضعية اللاعب وفريقه قانونية، ما دام لم يصدر أي قرار وقتي أو نهائي يوقف نشاط لاعب، والخطأ الإداري إن تم إثباته متسبب فيه الاتحاد الأفريقي وليس النادي واللاعب.