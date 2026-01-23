الهلال السعودي يُريد صناعة التاريخ مع برونو فيرنانديز في "الميركاتو"

- نادي الهلال السعودي يسعى لضم برونو فيرنانديز من مانشستر يونايتد في الانتقالات الصيفية، مستفيداً من عدم استقرار النادي الإنجليزي ورغبة اللاعب في الرحيل. - الهلال يواجه منافسة أوروبية قوية، لكنه يخطط لتقديم عرض مالي ضخم لجذب فيرنانديز، مما يعزز مكانة الدوري السعودي كوجهة للنجوم العالميين. - برونو فيرنانديز يركز حالياً على إنهاء الموسم مع مانشستر يونايتد والمشاركة في كأس العالم، قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن عرض الهلال.

تريد إدارة نادي الهلال السعودي صناعة التاريخ، مع قائد فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، برونو فيرنانديز، في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما أصبح البرتغالي قريباً من مغادرة "أولد ترافورد"، لعدة أسباب، أبرزها عدم الاستقرار الرياضي والإداري في "الشياطين الحُمر".

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أمس الخميس، أن برونو فيرنانديز يُفكر جدياً بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، بعد تحميله مسؤولية تراجع الأداء في بداية الموسم الحالي، بالإضافة إلى طريقة إقالة المدرب البرتغالي روبين أموريم، من منصبه، الأمر الذي جعل صاحب الـ31 عاماً يبدأ في دراسة العروض المقدمة له، وبخاصة من الهلال السعودي.

وأوضحت أن دخول إدارة نادي الهلال على الخط، جعلت المشهد يتعقد أمام الفرق الأوروبية التي تحلم بضم النجم البرتغالي، والذي سيكون في سوق الانتقالات الصيفية القادمة مُتصدراً لعناوين الأخبار في وسائل الإعلام العالمية، لأن القائمين على "الزعيم"، يريدون إدخال برونو فيرنانديز تاريخ "الميركاتو"، بسبب العرض الضخم الذي سيقدمونه.

وتابعت أن العرض المالي الضخم لم يُكشف عنه حتى الآن، إلا أن الهلال يريد صناعة تاريخه، عبر ضمه أحد أبرز نجوم العالم في كرة القدم، بالإضافة إلى أن إدارة النادي تريد تعزيز مكانة الدوري السعودي كوجهة أولى للنجوم البارزين، الأمر الذي يجعل من الصعب على البرتغالي رفض الفكرة نهائياً، وبخاصة أن زميله في منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو، نصحه قبل عدة أشهر، بضرورة التفكير بجدية في مستقبله.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن برونو فيرنانديز يريد العمل على إنهاء الموسم الحالي مع نادي مانشستر يونايتد، وبعدها سيغادر مع منتخب البرتغال، من أجل التركيز على المُشاركة في بطولة كأس العالم التي ستقام في الصيف القادم بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، وبعدها سيدرس عرض الهلال السعودي، ويتخذ قراره النهائي.