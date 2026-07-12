الهلال السعودي يواصل مطاردة رافينيا

- يسعى نادي الهلال السعودي للتعاقد مع الجناح البرازيلي رافينيا من برشلونة، حيث يعتبره هدفاً رئيسياً لتعزيز صفوفه للموسم المقبل، رغم أن اللاعب لا يخطط لمغادرة النادي الكتالوني حالياً. - الهلال مستعد لتقديم عرض بقيمة 80 مليون يورو لبرشلونة، مع زيادة كبيرة في راتب رافينيا إذا وافق على الانتقال، مما يجعله عرضاً مغرياً للنادي واللاعب. - تعرض رافينيا لإصابة في كأس العالم 2026، لكنه من المتوقع أن يتعافى في الوقت المناسب للمشاركة في فترة الإعداد للموسم الجديد مع برشلونة.

يسعى نادي الهلال السعودي للتعاقد مع الجناح البرازيلي رافينيا، لاعب برشلونة، بل يضعه في مقدمة أهدافه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تعزيز صفوفه لاستحقاقات الموسم المقبل التي تنتظر "الزعيم".

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن رافينيا، البالغ من العمر 29 عاماً، يمثل هدفاً قديماً للهلال، الذي لا يزال يضع اسمه على رأس قائمة أولوياته لتعزيز صفوفه بنجم بارز جديد، رغم أن اللاعب لا يفكر، حتى الآن، في مغادرة النادي الكتالوني.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب التي تجعل الهلال السعودي يضع رافينيا على رأس أولوياته رغم عدم رغبة اللاعب في الرحيل؟ ما هي التحديات التي قد تواجه الهلال في إقناع رافينيا بالانتقال رغم العرض المالي الكبير؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويواصل الهلال إبداء رغبته الكبيرة في ضم رافينيا، بحسب ما أكده الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن اللاعب، المرتبط حتى عام 2028 بعقد مع برشلونة، لا ينوي تغيير وجهته في المرحلة الحالية، ويمنح الأولوية للاستمرار بقميص برشلونة.

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وتطرق التقرير إلى أن النادي السعودي يستعد لتقديم عرض تبلغ قيمته نحو 80 مليون يورو إلى برشلونة مقابل إتمام الصفقة، وهو مبلغ يصعب تجاهله بالنسبة إلى إدارة النادي الكتالوني، ناهيك عن أن رافينيا سيحصل في حال موافقته على الانتقال، على زيادة كبيرة في راتبه، إذ قد يصل راتبه الصافي مع الهلال إلى أربعة أضعاف ما يتقاضاه حالياً في برشلونة.

وتعرض رافينيا لتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليمنى خلال مشاركته في كأس العالم 2026 ما حرمه من الظهور بعد المباراتين الأوليين في البطولة، ومن المتوقع أن يتعافى من إصابته في الوقت المناسب للمشاركة في فترة الإعداد للموسم الجديد مع برشلونة.