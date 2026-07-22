الهلال السعودي يواصل تعزيز صفوفه بصفقة مدوية من البريمييرليغ

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ما هي القيمة المالية التي قد يحصل عليها ويستهام من بيع لاعبين آخرين لخفض فاتورة الرواتب؟ ما هي الأندية الأخرى التي كانت مهتمة بضم كريسينسيو سومرفيل قبل الهلال؟

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