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الهلال السعودي يواصل تعزيز صفوفه بصفقة مدوية من البريمييرليغ

كرة عربية
لندن

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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22 يوليو 2026
سومرفيل ورايس في لقاء بالدوري الإنكليزي، 10 مايو 2026 (كيفن هودجسون/Getty)
سومرفيل ورايس في لقاء بالدوري الإنكليزي، 10 مايو 2026 (كيفن هودجسون/Getty)
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توصل نادي الهلال السعودي، إلى اتفاق مع نظيره ويستهام يونايتد الإنكليزي، لضم الجناح الهولندي كريسينسيو سومرفيل، مقابل 80 مليون يورو، في الميركاتو الصيف الحالي. وعُرض على اللاعب الدولي الهولندي، البالغ من العمر 24 عاماً، عقد طويل الأمد، كما حصل على الضوء الأخضر للخضوع للفحص الطبي.

وبحسب تقرير هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الثلاثاء، كان ويستهام قد رفض سابقاً عرضاً بقيمة 47 مليون يورو من الهلال لضم سومرفيل، الذي كان أيضاً هدفاً لأستون فيلا، لكن بات الآن قريباً من الانتقال إلى عملاق الكرة السعودية، الذي أعلن في وقت سابق أيضاً، ضم محمد الصرنوخ قادماً من نادي الفتح السعودي.

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وستكون الصفقة مكسباً مالياً كبيراً لويستهام الذي هبط من الدوري الإنكليزي الممتاز في الموسم الفائت، حيث باع أيضاً لاعب خط الوسط، ماتيوس فرنانديز إلى نادي توتنهام مقابل 100 مليون يورو الشهر الماضي، لكنه أعلن في الوقت نفسه بقاء مهاجمه الأساسي الآخر غارود بوين، بعد تعديل عقده في دوري الدرجة الأولى (التشامبيونشيب). وهبط ويستهام من الدوري الإنكليزي الممتاز في مايو/أيار الماضي، ويسعى النادي إلى خفض فاتورة الرواتب وجمع أموال جديدة. وقرر الفريق الإبقاء على مدربه البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، في ظل مساعيه للعودة إلى دوري الأضواء خلال موسم 2026-2027.

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