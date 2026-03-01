الهلالي يتعرّض للعنصرية من لاعب إسباني: "أتيت في قارب صغير"

- شهدت مباراة إسبانيول وإلتشي في الدوري الإسباني واقعة عنصرية بحق اللاعب المغربي عمر الهلالي، مما دفع الحكم لتفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية بعد اتهام رافا مير بتوجيه إهانة عنصرية. - توقفت المباراة لمدة ثلاث دقائق بعد اعتراض الهلالي، حيث أبلغ الحكم عن الواقعة التي لم يسمعها فريق التحكيم، مما أدى إلى توثيقها في التقرير الرسمي. - تعود قضية العنصرية إلى الواجهة مجددًا في الملاعب الأوروبية، مع تزايد الحوادث المشابهة، مما يستدعي تحقيقًا رسميًا لتحديد تبعات الحادثة.

شهد الأسبوع السادس والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم مواجهةً مثيرةً جمعت إسبانيول وإلتشي في لقاءٍ انتهى بالتعادل 2-2، غير أنّ نتيجته النهائية لم تكن الحدث الأبرز فيه، بعدما طغت عليه واقعةٌ بحق المغربي عمر الهلالي (22 عاماً)، دفعت الحكم إلى تفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية في الدقائق الأخيرة.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أنّ المباراة دخلت منعطفاً حاسماً في الدقيقة الثمانين، حين ارتفعت حدّة التوتر مع اقتراب صافرة النهاية، وذلك بعد توجّه لاعب إسبانيول عمر الهلالي إلى الحكم معترضاً بانفعالٍ واضحٍ، مشيراً إلى أن مهاجم فريق إلتشي رافا مير وجّه إليه إهانةً عنصرية، في المقابل، هزّ مير رأسه نافياً الاتهام على الفور محاولاً التقليل من شأن ما جرى، غير أنّ الحكم لم يتردد في اتخاذ الإجراء المنصوص عليه، فأوقف المباراة وأبلغ مراقب اللقاء بالحادثة، قبل أن يفعّل رسمياً بروتوكول مكافحة العنصرية.

وبعد توقفٍ دام ثلاث دقائق، استؤنفت المباراة وسط أجواءٍ مشحونةٍ، ليذكر الحكم في تقرير الرسمي ما حصل موثقاً الواقعة بعبارة: "في الدقيقة الـ78، أبلغني لاعب إسبانيول رقم 23 السيد عمر الهلالي أن لاعب إلتشي رقم 10 السيد رافائيل مير فيسنتي خاطبه قائلاً: "لقد أتيت في قارب صغير"، وهي عبارة لم يسمعها أيٌّ من أعضاء فريق التحكيم. وبناءً على ذلك، قمتُ بتفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية، ولهذا السبب توقفت المباراة مدة 3 دقائق".

وسيكون التقرير الرسمي والتحقيق المرتقب من قبل الجهات المختصة العامل الحاسم في تحديد تبعات الحادثة، في وقتٍ تعود فيه قضية العنصرية إلى الواجهة مجدداً، خاصة بعدما شهدنا في الأسبوع الماضي والذي سبقه العديد من الحالات في مختلف الملاعب الأوروبية، على غرار تعرّض جناح ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور لعبارة عنصرية من الأرجتيني جيانلوكا بريتسياني خلال مباراة ملحق دوري أبطال أوروبا المؤهل لدور الـ16 على ملعب النور بتاريخ 17 فبراير/ شباط 2026.