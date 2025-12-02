الهريسة التونسية هي البطل.. مشجعة تتحدى الجميع

- مشجعة تونسية في الدوحة تعبر عن حماسها ودعمها لمنتخب "نسور قرطاج" في بطولة كأس العرب 2025، مؤكدة أن تونس ستفوز بالبطولة. - تعيش المشجعة في قطر وتستمتع بالحياة هناك، مشيرة إلى أهمية دعم الجالية التونسية لمنتخبهم الوطني في المباريات. - الهريسة التونسية، معجون الفلفل الحار، تعتبر جزءاً مهماً من الثقافة التونسية، حيث يحرص التونسيون على اصطحابها معهم في السفر وتناولها في الأطباق المختلفة.

تحدثت مشجعة تونسية من أمام ملعب أحمد بن علي في الدوحة، قبل مواجهة منتخب تونس لمنتخب سورية في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب 2025، حيث وجهت رسالة تحدٍّ للجميع بأن منتخب "نسور قرطاج" هو بطل البطولة العربية في النهاية.

دخلت مشجعة تونسية باحة ملعب أحمد بن علي مُفعمة بالحماس والنشاط، دعماً لمنتخب بلدها، وكانت تُشجع بصوت عالٍ وتقول: "مربوحة لتونس.. مربوحة لتونس"، لترصدها كاميرا "العربي الجديد"، وتتحدث معها حول حياتها في قطر ودعمها لمنتخب تونس، الذي يجد مساندة كبيرة من الجالية التونسية المقيمة في الدوحة من خلال مواكبة مباريات "نسور قرطاج" ودعم اللاعبين.

ومنذ بداية حديثها قالت المشجعة التونسية: "هذا هو شعب الهريسة، هذا هو الشعب الذي سيفوز بلقب البطولة"، وتابعت الشابة المُقيمة في قطر رسالتها وقالت: "الواجب يُناديني، يجب أن أشجع وأدعم بلادي، وإن شاء لله مربوحة لتونس الكل. الحياة هنا في قطر رائعة جداً، من النظام للأمن لكل شيء، وما أجمل أن ترى كل أولاد بلدك في مكان واحد إلى جانبك لتشجيع بلد واحد وهو تونس، ومربوحة إن شاء لله".

ويحرص المشجعون التونسيون على اصطحاب كميات من مصبر الهريسة خلال السفر بعيداً عن تونس بحكم أن استهلاكها يكون بنسب عالية في المطبخ التونسي، كما أن زوار تونس، يحرصون على تناول الهريسة الشهيرة، وهي عبارة عن معجون فلفل حار، وتُحضّر تقليدياً عن طريق عجن الفلفل الأحمر المشوي مع الثوم والتوابل مثل الكزبرة والكمون، وتُستخدم صلصة حارة في العديد من الأطباق.