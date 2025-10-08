- ابتكار "النقطة المليونية" في بطولة أستراليا المفتوحة 2026: يهدف المنظمون إلى جذب جماهير جديدة عبر مبادرة فريدة تتيح للهواة مواجهة نجوم التنس في مباراة من نقطة واحدة، حيث يحصل الفائز على مليون دولار أسترالي. - مشاركة واسعة وتفاعل جماهيري: يشارك في المنافسة 22 لاعباً محترفاً و10 هواة، وتبدأ كل مواجهة بلعبة "حجر، ورقة، مقص" لتحديد الإرسال، مما يضفي طابعاً ترفيهياً على الحدث. - تجربة غير مسبوقة للجماهير: يسعى المنظمون لتحويل الحدث إلى تجربة مثيرة في "ملبورن بارك"، مع تعزيز التفاعل الجماهيري وزيادة العائدات المالية.

رغم التحذيرات المتكرّرة، التي أطلقها نجوم التنس في الآونة الأخيرة بشأن "الروزنامة" المرهقة وكثافة البطولات، فإن منظّمي اللعبة لا يُبدون أي نية للتراجع، بل يواصلون المضيّ في خططهم الرامية إلى رفع مستوى الإثارة وتكثيف المنافسات، عبر ابتكار صيغ جديدة وتنظيم فعاليات استعراضية تهدف إلى توسيع قاعدة الجماهير وتعزيز العائدات المالية.

وفي هذا الصدد كشف موقع راديو أرم إم سي الفرنسي، اليوم الأربعاء، أن منظمي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس قرروا خلط المتعة بالجرأة في نسخة عام 2026، بعدما أعلنوا إطلاق مبادرة فريدة من نوعها تحمل اسم "النقطة المليونية"، وهي فكرة تهدف إلى جذب جماهير جديدة، وتحويل التصفيات إلى عرضٍ استثنائي يمزج بين الرياضة والترفيه.

وسيحظى عدد من اللاعبين الهواة، خلال أسبوع التصفيات، الذي يسبق انطلاق أولى بطولات الغراند سلام، بفرصة اللعب ضد نجوم كبار في كرة المضرب، مثل الإسباني كارلوس ألكاراز (22 عاماً)، في مواجهة لا تتجاوز نقطة واحدة فقط، يحصل الفائز فيها على مليون دولار أسترالي (نحو 600 ألف يورو). وستُقام هذه المنافسة المصغّرة في شكل بطولة من إقصاء مباشر بنظام "النقطة الواحدة"، يشارك فيها 22 لاعباً محترفاً و10 هواة تم اختيارهم من مختلف ولايات أستراليا. وتبدأ كل مواجهة بطريقة طريفة عبر لعبة "حجر، ورقة، مقص" لتحديد من يبدأ الإرسال، قبل أن يُحسم كل شيء في ضربة واحدة فقط. وسيُتوَّج الفائز النهائي- سواء كان محترفاً أم هاوياً- بالجائزة المالية الكبرى، في مشهد يسعى المنظمون لتحويله إلى حدث جماهيري يثير الحماس على أرضية "ملبورن بارك".

وعبّر مدير البطولة، الأسترالي كرايغ تايلي، عن حماسه للمبادرة قائلاً: "بطولة أستراليا 2025 كانت مميزة، لكن نسخة 2026 ستكون أكثر ابتكاراً. هدفنا هو أن نمنح الجماهير تجربة غير مسبوقة، تجعلهم يشعرون بأنهم جزء من البطولة نفسها". واختُبرت الفكرة لأول مرة في مباراة استعراضية عام 2025، وحققت نجاحاً كبيراً شجّع المنظمين على اعتمادها رسمياً.