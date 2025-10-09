- معتز النفاتي، نجم منتخب تونس، أذهل الجماهير بهدف عالمي في الدوري السويدي، حيث سدد كرة من مسافة بعيدة لتسكن الشباك في الزاوية الـ90، رغم خسارة فريقه نوركوبينغ 2-1 ضد غايس. - أكد النفاتي أن تسديدته لم تكن صدفة، بل كانت مقصودة بعد ملاحظته تقدم الحارس، مشيراً إلى أن الهدف أسعد الجماهير التونسية وأثار تفاعلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي. - استدعي النفاتي لأول مرة لمعسكر المنتخب التونسي، تزامناً مع تأهلهم لكأس العالم 2026، بعد أن لعب سابقاً لمنتخب السويد للشباب.

علّق نجم منتخب تونس، معتز النفاتي (20 سنة)، على الهدف العالمي الذي سجله في الدوري السويدي الممتاز لكرة القدم، ليلة السبت الماضي، موجّهاً رسالة للذين اعتبروا أن تسديدته الجميلة جاءت على سبيل الصدفة، وأنه لم يقصد مغالطة الحارس بتلك الطريقة التي جلبت أنظار المتابعين.

ورغم خسارة فريقه نوركوبينغ بنتيجة هدفين لواحد ضد مضيفه نادي غايس، ضمن منافسات الأسبوع الـ26، فإنّ النفاتي كان نجم المباراة دون منازع، عندما أرسل كرة من مسافة بعيدة جداً، بدت وكأنها توزيعة لزملائه داخل منطقة الجزاء، لكنها اتجهت صوب المرمى، لتسكن الشباك في الزاوية الـ90، محققاً بذلك هدفاً رائعاً تحول في وقت قصير إلى "ترند" على صفحات التواصل الاجتماعي، وسط تشجيعات كبيرة من الجماهير التونسية.

وقال النفاتي في تصريح لـ"العربي الجديد"، الخميس: "أعجبكم الهدف؟ أنا كذلك أعجبني، لقد شاهدت الحارس متقدّماً ففكرت حينها في التسديد، كنّا منهزمين، فقلت في نفسي دعني أختبر حظي، صحيح أن الهدف عالمي، صراحة كنت متأكداً أن التسديدة ستصل إلى المرمى، والحمد لله الكرة دخلت الشباك، وكان الهدف جميلاً"، وردّ الظهير الأيسر الشاب، على المتابعين الذين اعتبروا أن الهدف جاء عن طريق الصدفة، قائلاً: "لاحظت أن بعض التعليقات أشارت إلى أنّها توزيعة دخلت المرمى بالحظ، لكنني أجيبهم بالقول، إنني كنت أقصد التسديد وليس العرضية، لا تهمني مثل هذه التعليقات، المهم أن الهدف كان جميلاً وأسعد أغلب الجماهير".

وأعاد هدف النفاتي إلى الأذهان العديد من النجوم الكبار الذين قاموا من قبل بلقطات فنية مماثلة، وأبرزهم الأسطورة البرازيلي رونالدينو، صاحب الهدف الشهير في مرمى إنكلترا، ضمن منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم في كوريا الجنوبية واليابان سنة 2002، عندما أحرز هدفاً تاريخياً في مرمى الحارس سيمان، بطريقة تسديد تشبه تسديدة النفاتي، لكنها كانت من خلال ركلة حرة مباشرة.

وسجل اللاعب الشاب حضوره لأول مرة في معسكر المنتخب التونسي، الشهر الماضي، وهو ما تزامن مع ضمان بطاقة العبور إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، رغم أنه بقي على دكة الاحتياط في المباراتين الأخيرتين ضد كل من ليبيريا وغينيا الاستوائية، علماً أنه لعب في السابق لمنتخب السويد للشباب تحت 20 سنة، وتسلم شارة القيادة.