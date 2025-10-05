النفاتي يُبدع بهدف عالمي في الدوري السويدي

- أذهل النجم التونسي معتز النفاتي الجماهير بهدف عالمي في الدوري السويدي، حيث سدد كرة من مسافة بعيدة سكنت الشباك في الزاوية الـ 90، مما جعله حديث وسائل التواصل الاجتماعي. - أعاد هدف النفاتي إلى الأذهان لقطات فنية مشابهة لأساطير مثل رونالدينيو، الذي سجل هدفاً شهيراً في مرمى إنكلترا في كأس العالم 2002. - شارك النفاتي لأول مرة في معسكر منتخب تونس في سبتمبر، بعد أن لعب سابقاً لمنتخب السويد للشباب، مما يعكس تطوره كلاعب دولي.

خطف النجم التونسي، معتز النفاتي (20 عاماً)، الأنظار بهدف عالمي في الدوري السويدي الممتاز لكرة القدم، رغم هزيمة فريقه نوركوبينغ (1-2) أمام مصيفه نادي غايس، مساء السبت، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من المسابقة.

وفي الدقيقة الـ 78 من زمن اللقاء، تسلم الظهير التونسي الكرة على الطرف الأيمن، ووجد أمامه المساحات للتسديد، ليرسل كرة من مسافة بعيدة جداً، بدت كأنها توزيعة لزملائه داخل منطقة الجزاء، لكنها اتجهت صوب المرمى، لتسكن الشباك في الزاوية الـ 90، مسجلاً بذلك هدفاً رائعاً، تحول في وقت قصير إلى "تريند" على صفحات التواصل الاجتماعي، وسط تشجيعات كبيرة من طرف الجماهير التونسية.

وأعاد هدف النفاتي إلى الأذهان العديد من النجوم الكبار، الذين قاموا من قبل بلقطات فنية مماثلة، وأبرزهم الأسطورة البرازيلي، رونالدينو، صاحب الهدف الشهير في مرمى إنكلترا، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم بكوريا الجنوبية واليابان 2002، عندما أحرز هدفاً تاريخياً في مرمى الحارس الإنكليزي سيمان، بطريقة تسديد تشبه ضربة النفاتي، لكنها كانت من خلال ضربة حرة مباشرة.

وسجل اللاعب الشاب حضوره لأول مرة في معسكر منتخب تونس، خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وهو ما تزامن مع ضمان بطاقة الصعود إلى نهائيات كأس العالم 2026، رغم أنه ظل على دكة الاحتياط في المباراتين الأخيرتين ضد كل من ليبيريا وغينيا الاستوائية، علماً بأنه لعب سابقاً لصالح منتخب السويد للشباب تحت 20 عاماً، وتسلم شارة القيادة.