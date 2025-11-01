- يطمح منتخب تونس للناشئين بقيادة المدرب محمد أمين النفاتي لتكرار نجاحات 2007 و2013 في مونديال قطر 2025، مع التركيز على تجاوز الدور الأول وإسعاد الجماهير رغم صعوبة المهمة. - أكد النفاتي أن التحضيرات شملت مباريات ودية ومعسكرات، مشيراً إلى أن نجاح منتخب المغرب يحفزهم، مع التركيز على المباراة الأولى وتطبيق نهج تكتيكي يتماشى مع قدرات اللاعبين. - زيارة مدرب المنتخب الأول سامي الطرابلسي للناشئين في الدوحة تعزز معنويات اللاعبين وتدفعهم لإظهار قدراتهم الحقيقية.

أكد مدرب منتخب تونس للناشئين محمد أمين النفاتي (41 عاماً) أنهم يطمحون إلى تكرار نجاحاتهم في نسختي كأس العالم للناشئين 2007 و2013 خلال مشاركتهم في مونديال قطر 2025، وذلك عندما تمكن "نسور قرطاج" الصغار من التأهل للدور الثاني من البطولة، مؤكداً ثقته بقدرة لاعبيه على حصد أفضل النتائج في البطولة.

وقال النفاتي في تصريح خاص لـ"العربي الجديد": "إن تحضيرات تونس لمونديال الناشئين في قطر كانت جيّدة"، مضيفاً: "لقد خضنا عدداً من المباريات الودية، وكذلك بعض المعسكرات، استعداداً للبطولة، وهدفنا هو التقدم في المسابقة، وسنتعامل مع كل مباراة على حدة بشكل يضمن لنا إسعاد الجماهير، مع أننا نعرف أن المهمة ليست سهلة، ولكننا سندافع عن فرصنا، وبالطبع فإن الهدف الأساسي هو تخطي الدور الأول في البطولة". وأشار إلى أن نجاح منتخب المغرب في مونديال الشباب منذ أيام يحفزهم، ولكن تركيزهم منصب على المباراة الأولى.

وحول المبالغة في اتباع الأسلوب الدفاعي من قِبل منتخب تونس للناشئين، وهو ما عرّضه إلى الانتقادات، قال النفاتي: "نحن لا نتبع طريقة دفاعية كما يعتقد البعض، بل نطبق نهجاً تكتيكياً يتماشى مع قدرات اللاعبين، وكذلك خصال المنافس، والمنتخب التونسي يشبه المنتخب الإيطالي من حيث طريقة اللعب والأسلوب المعتمد".

واعترف النفاتي بأن الجيل الحالي قادر على إعادة نجاحات جيل يوسف المساكني في عام 2007، كما اعتبر أن زيارة مدرب منتخب تونس الأول سامي الطرابلسي لمنتخب الناشئين، خلال تحضيراته في الدوحة، من شأنها تحفيز اللاعبين على التألق في مونديال قطر، ومنحهم دفعاً معنوياً قوياً لإظهار قدراتهم الحقيقية.