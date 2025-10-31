النعيمات يقود العربي إلى الانتصار في دوري النجوم وخسارة أولى لقطر

- قاد الأردني يزن النعيمات فريقه العربي للفوز الثاني توالياً في دوري نجوم قطر، بتسجيله هدفاً وتمريره كرة حاسمة في الدقائق الأخيرة ضد الشحانية، ليحصد جائزة نجم اللقاء رغم مشاركته كبديل. - شهد العربي تحسناً ملحوظاً تحت قيادة المدرب الروماني كوزمين كونترا، حيث أصبح الفريق أكثر انضباطاً وتنظيماً، مما ساهم في رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن. - في المقابل، فشل نادي قطر في استعادة الصدارة بعد خسارته أمام الوكرة، مما سمح للغرافة بالانفراد بالقمة برصيد 19 نقطة.

قاد الأردني يزن النعيمات (26 عاماً) فريقه العربي إلى تحقيق فوزه الثاني توالياً في مسابقة دوري نجوم قطر لكرة القدم، بعد تغلبه على الشحانية بهدفين من دون رد، اليوم الجمعة، في المباراة التي جرت بينهما على استاد الثمامة، لحساب الجولة التاسعة من البطولة.

وسجل النعيمات هدف فريقه الأول في الدقيقة الـ83، وعاد المهاجم الأردني للتألق، ومرر كرة نموذجية وضعت زميله مايكل أولونغا في مواجهة المرمى، ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ87، ليحصد جائزة نجم اللقاء، رغم أنه شارك بديلاً في آخر 15 دقيقة من عمر المواجهة. وكان العربي قد فاز على السد في الجولة الماضية (3-1)، ليواصل صحوته بانتصار جديد رافعاً رصيده إلى النقطة العاشرة في المركز الثامن. وفي المقابل، مُني منافسه الشحانية بخسارة جديدة، ليتجمد رصيده عند النقطة الرابعة في المركز الأخير بجدول الترتيب.

وتغيّر أداء العربي بشكل واضح منذ وصول المدير الفني الروماني كوزمين كونترا خلفاً للمدرب الإسباني بابلو أمو الذي أُقيل من منصبه، وبات الفريق أكثر انضباطاً وتنظيماً داخل الملعب، مع حضور ذهني قوي وروح جماعية لافتة. وفي لقاء آخر، أخفق نادي قطر في استعادة صدارة جدول الترتيب (يحتل المركز الثاني برصيد 17 نقطة) من خمسة انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة، بعد هزيمته أمام نظيره الوكرة بهدف من دون رد، أحرزه الإسباني راؤول دي توماس في الدقيقة الـ86، لينفرد الغرافة بالقمة برصيد 19 نقطة.