النعيمات يطوي صفحة العربي.. والغموض يحيط بخطوته القادمة

- أعلن نادي العربي القطري رحيل اللاعب الأردني يزن النعيمات بعد إصابته في الرباط الصليبي، مما أثر على مشاركته في مونديال 2026 وكأس العرب 2025، حيث خضع لعملية جراحية في مركز أسبيتار الطبي بالدوحة. - النعيمات، الذي تبلغ قيمته السوقية 1.30 مليون يورو، برز كمهاجم حاسم في البطولات الكبرى مثل أمم آسيا وكأس العرب، بفضل قدرته على تسجيل الأهداف في اللحظات الحاسمة. - منتخب الأردن ودع مونديال 2026 من الدور الأول بعد ثلاث خسارات أمام النمسا، الجزائر، والأرجنتين.

أعلن نادي العربي القطري رحيل لاعب منتخب الأردن لكرة القدم يزن النعيمات (27 عاماً) عن صفوفه، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء. وكتب النادي في منشور عبر صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي: "شكراً لك يا يزن النعيمات، نتمنى لك النجاح في رحلتك القادمة".

وعانى النعيمات مؤخراً من إصابة على مستوى الرباط الصلبية، غاب على إثرها عن منتخب بلاده في مونديال 2026، تعرض لها خلال لقاء منتخب الأردن ضد نظيره العراقي، التي أقيمت في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025، الأمر الذي جعل مهاجم "النشامى" يخضع لعملية جراحية ناجحة في مركز أسبيتار الطبي في العاصمة القطرية الدوحة، لكنه لم يستطع إنهاء برنامج العلاج المخصص له، وهو الأمر الذي ربما يلقي بظلاله على خطوته المقبلة.

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ويعتبر النعيمات من أكثر اللاعبين ارتفاعاً في القيمة السوقية في الفترة الأخيرة، حيث وصلت قيمته إلى (1.30 مليون يورو)، بحسب موقع ترانسفير ماركت، بعد أدائه المميز كمهاجم حاسم في أمم آسيا وكأس العرب والتصفيات المونديالية، وفي المباريات الكبرى، وقدرته على تسجيل الأهداف في اللحظات الحاسمة. جدير بالذكر أن منتخب الأردن كان قد ودع مونديال 2026 من الدور الأول، بعد تعرضه لثلاث خسارات في المجموعة العاشرة، ضد منتخبات النمسا (1-3) والجزائر (1-2) والأرجنتين (1-3).