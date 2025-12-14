النعيمات يخضع لعملية جراحية الأربعاء في مركز سبيتار بالدوحة

- يزن النعيمات، نجم منتخب الأردن، سيخضع لجراحة في مركز أسبيتار بالدوحة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة كأس العرب 2025 ضد العراق، مما أنهى مشاركته في البطولة. - مركز أسبيتار يُعتبر وجهة مفضلة للرياضيين بفضل تجهيزاته المتطورة ونخبة الجراحين، مما يضمن تعافياً آمناً وسريعاً للنعيمات، وهو أمر حيوي لتجنب المضاعفات. - مدرب المنتخب، جمال السلامي، يؤكد أن مشاركة النعيمات في كأس العالم الصيف المقبل ممكنة، بناءً على تعافيه وجهوده لاستعادة مستواه.

سيخضع نجم منتخب الأردن لكرة القدم، يزن النعيمات (26 عاماً)، إلى تدخل جراحي في مركز أسبيتار بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة ربع نهائي كأس العرب "فيفا قطر 2025" أمام منتخب العراق، يوم الجمعة الماضي، والتي أنهت مشاركته مع "النشامى" في البطولة، بعد أن لعب دوراً مهماً في وصول "النشامى" إلى المربع الذهبي من المسابقة، وكان من أهم اللاعبين.

وذكرت قناة الكأس القطرية، اليوم الأحد، أن موعد التدخل الجراحي سيكون يوم الأربعاء المقبل، ويُعتبر إجراء العملية في مركز سبيتار أمراً مهماً للغاية، بما أن معظم نجوم اللاعبين يختارون هذا المركز لما يتوفر فيه من تجهيزات متطورة، بوجود نخبة من أفضل الجراحين في العالم، إضافة إلى الاهتمام الذي يجده الرياضي بعد التدخل الجراحي، باعتبار أن مرحلة التعافي مهمة للغاية لتفادي حصول مضاعفات خطيرة.

وأكد مدرب منتخب الأردن، المغربي جمال السلامي، أن إمكانية مشاركة النعيمات في كأس العالم لكرة القدم في الصيف المقبل ممكنة، وهي مرتبطة بالمجهود الذي يقوم به اللاعب من أجل التعافي، واستعادة مستواه وتطور وضعه الصحي، ويحتاج اللاعب، الذي يُصاب في الرباط الصليبي إلى فترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر للعودة إلى المسابقات الرسمية، ولكن عدداً من اللاعبين نجحوا في العودة قبل هذه الفترة، مثل مدافع تونس، ياسين مرياح، الذي أصيب في نهاية العام الماضي مع فريقه الترجي الرياضي، ولكنه تعافى وشارك مع الفريق مونديال الأندية في الولايات المتحدة، وقبل ذلك شارك في مباريات بالدوري المحلي، ساعدته في استعادة نسق المباريات.