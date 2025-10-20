- يزن النعيمات، نجم منتخب الأردن، يشيد بتنظيم قطر لبطولة كأس العرب 2025، معتبرًا إياها فرصة للاحتفاء بالمواهب العربية وتطوير كرة القدم في المنطقة، مستذكرًا نجاحات قطر في استضافة بطولات كبرى. - يعبر النعيمات عن فخره بتمثيل بلده في المحافل الدولية، مؤكدًا أن الشغف والإصرار هما مفتاح النجاح، ويستعد للمشاركة في البطولة بروح الفريق الواحد. - يتطلع النعيمات لاستعادة ذكريات كأس آسيا 2023 في قطر، حيث سيستمتع اللاعبون والمشجعون ببنية تحتية متطورة وتجربة فريدة في استادات عالمية.

تحدث نجم منتخب الأردن لكرة القدم يزن النعيمات (26 سنة) عن التحضيرات الأخيرة للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025، التي ستستضيفها قطر من 1 ديسمبر/كانون الأول حتى الـ18 من الشهر نفسه، بمشاركة أفضل المنتخبات وأفضل النجوم العربية في كرة القدم حالياً.

وأشاد يزن النعيمات، لاعب نادي العربي القطري، في حوار مع لجنة المشاريع والإرث (اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025)، بإقامة هذه البطولة في قطر بوصفها ملتقىً للاحتفاء بالمواهب العربية، منوهاً بأهمية الحدث الرياضي في تطوير كرة القدم في العالم العربي وتعريف الشعوب بشغف المنطقة بلعبة كرة القدم، خصوصاً بعد استضافة بطولة كأس آسيا 2023 الأخيرة.

كيف تصف شعورك عندما تُمثل بلدك في الخارج؟

بصراحة، لا أستطيع وصفه لك، ولكن أي شيء تعمله عن حُب بالتأكيد ستُبدع فيه وتصل إلى طموحك وإلى الشيء الذي تُريده. أن تُمثل بلدك في أي محفل خارجي شرف كبير لأي أحد، إن كان لاعباً أو يعمل موظفاً في أي مكان. هذا إنجاز كبير، ويزيدني شرفاً ويرفعني قدراً.

كيف بدأ النعيمات مسيرته في كرة القدم؟

بدايتها كانت في الأردن داخل الحارات، بعد ذلك تدرجت في المنتخب في الفئات العمرية، من منتخب الشباب إلى المنتخب الأولمبي، والحمد لله وصلت إلى المنتخب الأول، وهذا تدرج مسيرتي في كرة القدم في الأردن.

ما هو رأيك بتنظيم قطر بطولة كأس العرب 2025؟

تنظيم كأس العرب في قطر يُشبه تنظيم كأس العالم من حيثُ الملاعب والبنية التحتية والتنظيم، وحتى على المستوى المتطور للمنتخبات العربية. بالتأكيد للبطولة دور كبير في تطور الوطن العربي والمنتخبات العربية. ليس من السهل أن تستضيف بطولات مثل كأس العالم من قبل وكأس العرب الآن وكأس العرب أيضاً نسخة 2021، وهناك نسخة قادمة لكأس العالم للناشئين، قطر دائماً تُبدع في المحافل الكبيرة، وتُبدع بتنظيم في غاية الروعة.

ما هي أكثر الأشياء المُتحمس لها قبل انطلاق بطولة كأس العرب؟

أكثر شيء متحمس له هو استعادة ذكريات كأس آسيا 2023 التي كانت في قطر، وأن نُبدع كما أبدعنا في كأس آسيا. في كأس العرب 2025، سنستعيد الأجواء والذكريات الرائعة التي عشناها عندما استضافت قطر نسخة تاريخية من المونديال العالمي، حيث سيحظى المشجعون واللاعبون ببنية تحتية حديثة ومعايير استضافة رفيعة المستوى. سنلعب في استادات شهدت من قبل مباريات في كأس العالم قطر 2022، في تجربة فريدة من نوعها.

أوقعتكم القرعة في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبي مصر والإمارات والفائز من مباراة موريتانيا والكويت، هل أنتم جاهزون؟

نحن في كامل الجهوزية لإظهار قوتنا واللعب بروح الفريق الواحد، كما فعلنا في كأس آسيا 2023 عندما نجحنا في الوصول إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخنا. سأبذل قصارى جهدي وأقدم أفضل أداء ممكن، أؤمن بأن امتلاك الشغف والإصرار يقود إلى تحقيق كل ما تطمح إليه.